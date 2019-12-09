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Мир

НАТО не считает Россию врагом: Столтенберг сделал неожиданное признание

10:18 9 декабря 2019 179
столтенберг
Инф. «ФАКТОВ»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не считает Россию своим врагом и вообще не ведет список враждебных государств. Со времен «холодной войны» многое изменилось. Свою позицию Столтенберг озвучил в вечернем телеэфире 8 декабря, комментируя состоявшийся саммит НАТО в Лондоне.

«Мы не составляем список врагов. Мы не определяем Россию как врага. Мы видим более напористую Россию, которая применила военную силу против соседней Украины. Мы видим все больше непредсказуемости в сфере безопасности… Россия — это не то же самое, чем был Советский Союз», — приводит заявление Столтенберга издание Politico.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда также заявил, что не считает Россию врагом Североатлантического Альянса. Определенные действия со стороны России являются неприемлемыми, но нет речи ни о какой враждебности, объяснил Дуда.

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