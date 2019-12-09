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Украина

Человек Суркова назвал возможную дату обмена по формуле "всех на всех"

11:59 9 декабря 2019 248
обмен
Инф. «ФАКТОВ»

В день нормандского саммита в Париже Кремль сделал «реверанс» Владимиру Зеленскому и намекнул, что обмен украинцев, находящихся в плену на Донбассе, вполне возможен до конца года.

С заявлением о возможном обмене выступил Алексей Чеснаков, входящий в окружение помощника Путина Владислава Суркова. «Можно ожидать до конца года, ближе к Рождеству», — предположил он.

Согласно последней информации, главари «ДНР» и «ЛНР» дали согласие на процедуру обмена по принципу «250 на 100» (250 человек должна передать Украина, чтобы освободить 100 пленных на оккупированных территориях). В свою очередь, Чеснаков заявляет, что обмен будет происходить по формуле: «всех установленных на всех установленных».

Напомним, последний год делегация от ОРДЛО на переговорах в Минске принципиально отказывалась обсуждать вопросы обмена. Сначала представители хотели дождаться инаугурации Зеленского, затем настаивали, что сообщат дату обмена после нормандской встречи в Париже.

Из трех списков удерживаемых в неволе украинцев (в России, в аннексированном Крыму и в ОРДЛО) самым проблемным является последний. Боевики террористических «ДНР» и «ЛНР» часто не хотят подтверждать, что удерживают в неволе определенных лиц. Часть пленников до сих пор остается в категории «не подтверждено местонахождение», как, например, 68-летний Виталий Атаманчук.

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