Происшествия

В Киеве парень изнасиловал 11-летнюю школьницу и угрожал выложить ее голые фото в сеть

В Киеве прокуратура объявила подозрение 19-летнему местному жителю. Ему инкриминируют изнасилование несовершеннолетней девушки и вымогательство. Ранее в Одессе задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании падчерицы. О преступлении в столице сообщает прокуратура Киева.

Следствие установило, что подозреваемый познакомился с 11-летней школьницей и посылал ей сообщения сексуального характера. Злоумышленник также требовал, чтобы девочка отправляла ему свои фотографии в обнаженном виде. Он побудил ее совместно употреблять наркотические вещества.

После этого подозреваемый применил психологическое насилие и заставил малолетнюю школьницу раздеться, затем изнасиловал ее.

Злоумышленник также шантажировал девочку — требовал у нее деньги, угрожая в случае отказа выложить в сеть ее фотографии в обнаженном виде.

Правоохранители устанавливают причастность подозреваемого к другим преступным действиям.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области изнасиловали первокурсницу.

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