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У Зеленского сделали важное заявление о его встрече с Путиным
Двусторонняя встреча президентов Украины и РФ состоится после завершения саммита «нормандской четверки» в Париже. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«После встречи четырех лидеров в Нормандском формате президент Владимир Зеленский проведет двустороннюю встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», — заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко на брифинге в Париже.
По словам Тимошенко, до переговоров в «нормандском формате» Зеленский проведет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
В состав украинской делегации входят министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко — они могут участвовать в обсуждении вопросов по газу.
Ранее сообщалось, что подсчитаны потери Украины из-за агрессии РФ — цифра шокирует.
Фото: УНИАН
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