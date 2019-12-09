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Украина

У Зеленского сделали важное заявление о его встрече с Путиным

13:14 9 декабря 2019 143
Зеленский и Путин
Инф. «ФАКТОВ»

Двусторонняя встреча президентов Украины и РФ состоится после завершения саммита «нормандской четверки» в Париже. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«После встречи четырех лидеров в Нормандском формате президент Владимир Зеленский проведет двустороннюю встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», — заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко на брифинге в Париже.

По словам Тимошенко, до переговоров в «нормандском формате» Зеленский проведет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

В состав украинской делегации входят министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко — они могут участвовать в обсуждении вопросов по газу.

Ранее сообщалось, что подсчитаны потери Украины из-за агрессии РФ — цифра шокирует.

Фото: УНИАН

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