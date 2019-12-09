Украина

Миллиарды долларов: в Украине подсчитали экономические потери от оккупации Донбасса и аннексии Крыма Россией

Общие экономические потери, которые понесла Украина в результате российской агрессии, оцениваются в 50−150 миллиардов долларов. Такие цифры озвучил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, ранее назвавший безответственными тех, кто выступает за разрыв сотрудничества с МВФ.

«Прямые потери в 2014—2015 годах составили 15−20% ВВП. По оценкам, общие потери составляют от 50 до 150 миллиардов долларов. В частности, Андерс Аслунд (шведско-американский экономист и дипломат, ведущий международный эксперт по вопросам национальных экономик Украины, России и стран бывшего СССР, — Ред.) дает оценку в 100 миллиардов долларов. А оценка остаточной стоимости объектов недвижимого государственного имущества на неподконтрольных территориях (Крым + Донбасс) составляет около 85 миллиардов гривен», — пишет министр на своей страничке в соцсетях.

Так, по информации Тимофея Милованова, в аннексированном Крыму зарегистрировано 57,7 тысяч объектов недвижимого государственного имущества остаточной стоимостью 46 миллиардов гривен. В Донецкой области — почти 120 тысяч объектов госимущества остаточной стоимостью 33 миллиарда гривен, а в Луганской — около 70 тысяч объектов остаточной стоимостью 23 миллиарда гривен.

«По оценкам Фонда государственного имущества, около 70% государственных активов на территории Донецкой и Луганской областей расположены на неподконтрольных территориях», — добавил Тимофей Милованов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Тимофей Милованов заявил, что министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, сообщившего о политическом решении Кабмина сменить руководство НАК «Нафтогаз Украины», «не так поняли» или «исказили его слова». Милованов отметил, что в данный момент об отставках в НАК речь не идет.



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