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Происшествия

Настоящее чудо: в Днепре студент выпал с 9-го этажа и остался жив

14:14 9 декабря 2019 432
Днепр
Инф. «ФАКТОВ»

В Днепре для студента НТУ «Днепровская политехника» падение с девятого этажа не только не стало смертельным, но даже не причинило особых травм. Молодой человек упал с почти 30-метровой высоты, но приземлился на крышу припаркованного автомобиля, а потому остался жив.

Инцидент случился в общежитии вуза на проспекте Гагарина. Там в ночь с 7 на 8 декабря студенческая компания отмечала день рождения. В какой-то момент именинник покинул друзей, пошел в туалет и затем выпал или выпрыгнул из окна. Городской Телеграм-канал опубликовал фото с места событий.

общежитие

Как сообщает Информатор, после падения с высоты студент смог дойти до входа в общежитие и уже там пожаловался на боль. Вахтер общежития вызвала скорую помощь, юношу увезли в областную больницу имени Мечникова, угрозы для жизни пациента нет.

днепр

Напомним, ранее в Киеве подросток хотел повиснуть на краю крыши многоэтажки и сорвался вниз с четвертого этажа. А в Запорожье девочка вместе с приятелями гуляла по крыше девятиэтажного здания, упала оттуда, но осталась жива.

Фото dp.informator.ua

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