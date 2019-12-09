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Настоящее чудо: в Днепре студент выпал с 9-го этажа и остался жив
В Днепре для студента НТУ «Днепровская политехника» падение с девятого этажа не только не стало смертельным, но даже не причинило особых травм. Молодой человек упал с почти 30-метровой высоты, но приземлился на крышу припаркованного автомобиля, а потому остался жив.
Инцидент случился в общежитии вуза на проспекте Гагарина. Там в ночь с 7 на 8 декабря студенческая компания отмечала день рождения. В какой-то момент именинник покинул друзей, пошел в туалет и затем выпал или выпрыгнул из окна. Городской Телеграм-канал опубликовал фото с места событий.
Как сообщает Информатор, после падения с высоты студент смог дойти до входа в общежитие и уже там пожаловался на боль. Вахтер общежития вызвала скорую помощь, юношу увезли в областную больницу имени Мечникова, угрозы для жизни пациента нет.
Напомним, ранее в Киеве подросток хотел повиснуть на краю крыши многоэтажки и сорвался вниз с четвертого этажа. А в Запорожье девочка вместе с приятелями гуляла по крыше девятиэтажного здания, упала оттуда, но осталась жива.
Фото dp.informator.ua
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