- 16:16 Гороскоп на 10 декабря для всех знаков зодиака
- 16:09 «Сын не убийца и не мажор»: новые подробности резонансного ДТП с участием такси в Николаеве
- 16:00 Саммит нормандской четверки: Зеленского торжественно встретили в Елисейском дворце
- 15:57 Чиновники Луганской обладминистрации финансировали «ЛНР»: СБУ раскрыла хитрую схему
- 15:49 «Интер» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 15:49 Саммит "нормандской четверки": все подробности встречи Зеленского с Путиным, Меркель и Макроном в Париже
- 15:48 Встреча «нормандской четверки»: онлайн-видеотрансляция
- 15:45 «Шахтер» — «Аталанта»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 15:41 Скандал вокруг шоу Савика Шустера: появилось важное уточнение по поводу "интересной" зрительницы
- 15:34 В России обстреляли известных рэперов: подробности инцидента
- 15:27 Стал известен полный состав украинской делегации на переговорах в Париже
- 15:19 «Стоп Путин»: полуголые активистки Femen пытались прорваться к Елисейскому дворцу
«Стоп Путин»: полуголые активистки Femen пытались прорваться к Елисейскому дворцу (видео)
В понедельник, 9 декабря, в Париже участницы движения Femen попытались прорваться к Елисейскому дворцу. Это связано с проведением здесь встречи «нормандской четверки», в которой будет участвовать Путин.
Журналист РБК-Украина Милан Лелич выложил в своем Facebook видео, на котором полуголые активистки Femen выкрикивают: «Стоп Путин, стоп!»
Участницы движения Femen пытались прорваться к Елисейскому дворцу, но полиция быстро их нейтрализовала.
Ранее сообщалось, что активистки движения Femen сумели привлечь внимание в столице Франции Париже — они участвовали в акции, которая была посвящена протесту против исламофобии.
Напомним, что до этого в Париже одна из активисток Femen бросилась к кортежу Дональда Трампа — президент США прибыл в Париж на празднование 100-летия завершения Первой мировой войны.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.