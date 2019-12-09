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Мир

«Стоп Путин»: полуголые активистки Femen пытались прорваться к Елисейскому дворцу (видео)

15:19 9 декабря 2019 386
Задержание
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 9 декабря, в Париже участницы движения Femen попытались прорваться к Елисейскому дворцу. Это связано с проведением здесь встречи «нормандской четверки», в которой будет участвовать Путин.

Журналист РБК-Украина Милан Лелич выложил в своем Facebook видео, на котором полуголые активистки Femen выкрикивают: «Стоп Путин, стоп!»

Участницы движения Femen пытались прорваться к Елисейскому дворцу, но полиция быстро их нейтрализовала.

Ранее сообщалось, что активистки движения Femen сумели привлечь внимание в столице Франции Париже — они участвовали в акции, которая была посвящена протесту против исламофобии.

Напомним, что до этого в Париже одна из активисток Femen бросилась к кортежу Дональда Трампа — президент США прибыл в Париж на празднование 100-летия завершения Первой мировой войны.

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