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Встреча «нормандской четверки»: онлайн-видеотрансляция
В понедельник, 9 декабря, в 17:00 по киевскому времени в Париже начнется встреча лидеров стран Нормандского формата — президентов Украины Владимира Зеленского, Франции Эмммануэля Макрона, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и российского президента Владимира Путина.
Окошко с видео-трансляцией появится незадолго до начала встречи.
Все новости, связанные с переговорами в столице Франции, читайте в обновляемом материале «Саммит „нормандской четверки“: все подробности встречи Зеленского с Путиным, Меркель и Макроном в Париже».
Тем временем в Киеве продолжается акция «Варта на Банковій», которая началась вечером в воскресенье, 8 декабря, в связи с запланированными в Париже переговорами.
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