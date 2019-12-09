Общество и люди

Скандал вокруг шоу Савика Шустера: появилось важное уточнение по поводу "интересной" зрительницы

Журналисты сайта «По ту сторону новостей» выяснили тайну личности загадочной зрительницы «Шоу Савика Шустера», которая в одном эфире представилась как учительница, а в другом — как предприниматель.

К удивлению расследывателей, по документам Татьяна действительно оказалась педагогом начальных классов (работала в школе до декретного отпуска, а в настоящее время работает в частной школе учителем группы продленного дня).

По словам самой женщины, в начале передачи снимали короткие сюжеты о многих участниках. Тогда она представилась как предприниматель, а при заполнении анкеты указала информацию, внесенную в трудовую книжку.

Журналисты даже лично проверили достоверность диплома и трудовой книжки женщины и они оказались настоящими.

Ранее эфир «Шоу Савика Шустера» попало в скандал, когда голосование в студии во время прямого эфира с президентом Зеленским показало, что его политику по установлению мира на Донбассе поддержало 96% опрошенных. Это произошло несмотря на то, что глава государства даже не рассказал зрителям, в чем именно заключается его план по урегулированию на Донбассе.

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