- 13:42 В Минске второй день подряд протестуют против интеграции с Россией: онлайн-трансляция
- 13:26 Красные линии Зеленскому: новые фото протестов в центре Киева
- 13:12 Шоу Савика Шустера поймали на очевидной манипуляции: сеть обсуждает видео
- 12:56 "Зеленский, с кем вести переговоры?" Стало известно, кто реально управляет "ДНР"-"ЛНР"
- 12:34 Протесты на Майдане: в центре Киева уже собираются сотни людей (эксклюзивные фото)
- 12:31 Новый год 2020: какие дни будут выходными, а в какие будем отрабатывать
- 12:04 Под Киевом пьяный водитель устроил ДТП, в котором пострадала беременная женщина
- 11:47 На Львовщине хулиган бросал камни в окна поездов и травмировал пассажира
- 11:36 После победы над Руисом Джошуа предрекли бой с Усиком
- 11:25 Какая сейчас погода в Буковеле и Драгобрате: фото горнолыжных курортов Карпат
- 11:20 Это транзит российского тока: эксперт требует запретить импорт электроэнергии из Беларуси
- 11:15 Лучшее фото из миллиона: одесситка победила в престижном фотоконкурсе в Германии
Шоу Савика Шустера поймали на очевидной манипуляции: сеть обсуждает видео
Социально-политическое шоу «Свобода слова Савика Шустера», которое выходит в прямом эфире телеканала «Украина», заподозрили в манипуляции. На ситуацию обратили внимание пользователи в соцсетях.
Пользователи заметили, что одна и та же женщина в разных эфирах была представлена по-разному. Сначала женщина представилась учительницей начальних классов, а уже спустя несколько дней та же женщина заявила о себе, как о частном предпринимателе.
Сайт «Буквы» для наглядности сделал соответствующую нарезку видео.
В сети активно обсуждают этот случай.
«Даже сорочку не меняла», — написал один из пользователей.
«Раша стайл», — добавил сторой.
«Уволилась из школы и пошла зарабатывать частным предпринимательством у Савика свои 4000 $», — написал третий.
Как писали «ФАКТЫ», в пятницу участие в шоу «Свобода слова Савика Шустера» принял президент Украины Владимир Зеленский. Голосование в студии во время прямого эфира с президентом показало, что политику Зеленского относительно установления мира на Донбассе поддержало 96% опрошенных. Это произошло несмотря на то, что глава государства даже не рассказал зрителям, в чем именно заключается его план по урегулированию на Донбассе. Этот случай вызвал бурное обсуждение и массу вопросов среди пользователей в соцсетях.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.