Шоу Савика Шустера поймали на очевидной манипуляции: сеть обсуждает видео

Общество и люди

Социально-политическое шоу «Свобода слова Савика Шустера», которое выходит в прямом эфире телеканала «Украина», заподозрили в манипуляции. На ситуацию обратили внимание пользователи в соцсетях.

Пользователи заметили, что одна и та же женщина в разных эфирах была представлена по-разному. Сначала женщина представилась учительницей начальних классов, а уже спустя несколько дней та же женщина заявила о себе, как о частном предпринимателе.

Сайт «Буквы» для наглядности сделал соответствующую нарезку видео.

В сети активно обсуждают этот случай.

«Даже сорочку не меняла», — написал один из пользователей.

«Раша стайл», — добавил сторой.

«Уволилась из школы и пошла зарабатывать частным предпринимательством у Савика свои 4000 $», — написал третий.

Как писали «ФАКТЫ», в пятницу участие в шоу «Свобода слова Савика Шустера» принял президент Украины Владимир Зеленский. Голосование в студии во время прямого эфира с президентом показало, что политику Зеленского относительно установления мира на Донбассе поддержало 96% опрошенных. Это произошло несмотря на то, что глава государства даже не рассказал зрителям, в чем именно заключается его план по урегулированию на Донбассе. Этот случай вызвал бурное обсуждение и массу вопросов среди пользователей в соцсетях.

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