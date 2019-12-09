Чиновники Луганской обладминистрации финансировали «ЛНР»: СБУ раскрыла хитрую схему

Происшествия

СБУ разоблачила должностных лиц Луганской областной государственной администрации, а также руководителей строительной компании, которые присвоили крупные суммы из финансирования, выделенного на развитие социальной инфраструктуры в районе ООС. Ранее в Киеве ликвидировали ботоферму, работавшую на боевиков Донбасса.

Пресс-служба СБУ сообщает, что при строительстве детского дома семейного типа и зоны отдыха произошло незаконное завладение 10 млн грн. Преступление совершили менеджеры подрядной фирмы с согласия чиновников Луганской облгосадминистрации. Для этого была в несколько раз завышена стоимость строительных материалов — деньги переводились на счета фиктивных фирм-субподрядчиков, а отмывание производилось через конвертационный центр.

Сотрудники СБУ выяснили, что часть выведенных в «тень» денег коммерсант отправлял в оккупированный Луганск, где вкладывал в деятельность подконтрольной строительной компании. Эта фирма регулярно осуществляла отчисления в так называемый «бюджет» квазиреспублики.

Проведены обыски в офисах подрядной фирмы в Киеве, а также в помещениях конвертационного центра и по местам жительства подозреваемых. Изъяты доказательства, подтверждающие проведение сделки и деятельность на оккупированной территории, а также более 2,6 миллиона гривен наличных средств.

Ранее сообщалось, что в СБУ раскрыли махинации с углем, в результате которых налоги со сделок этом шли на финансирование террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».

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