«Во время массажа врач сломал мне позвоночник»: шокирующий случай в Житомире

Происшествия

Житель Житомира говорит, что ему сломали позвоночник во время сеанса мануальной терапии. ЧП произошло еще в октябре, и с тех пор Вадим Цвион прикован к постели. Мужчина не сможет вставать минимум полгода, после чего ему предстоит длительная реабилитация. По словам Вадима, врач, к которому он обратился, в городе довольно известен, имеет медицинское образование. В соцсетях о нем размещено много положительных отзывов, а Вадиму обратиться к этому специалисту посоветовали знакомые. — Я зашел к нему в кабинет на своих ногах, а вот выйти уже не смог, — рассказал «ФАКТАМ» мужчина. — После одной из манипуляций меня полностью парализовало, я не мог даже пошевелиться. Из кабинета врача меня забирала скорая. Читайте также: Алексей Чабанов: «Мануальный терапевт потянула мою ногу на себя. Раздался хруст — и я одурел от боли!»

«Что-то сильно хрустнуло, а потом появилось ощущение, как будто меня ударили молотком по голове»

Диагноз 44-летнего Вадима Цвиона звучит так: закрытая травма позвоночника, компрессионные переломы шейных и грудных позвонков. До этой травмы мужчина долгое время работал дальнобойщиком. Говорит, что проблем со здоровьем раньше не было.

— Кроме простуд, никогда ничем не болел, — рассказывает Вадим Цвион. — Боли в спине впервые почувствовал весной 2019 года. Вероятнее всего, сказалось то, что очень много времени провожу за рулем. Знакомые ребята посоветовали массажиста. Сказали, что не раз к нему обращались и он действительно помог. Поэтому я тоже обратился. Тогда, весной, все прошло хорошо. Он сделал массаж, сказал, что немного исправил мой сколиоз. Стало лучше, но осенью проблемы вернулись, у меня начались боли между шеей и лопатками. И я решил обратиться к, казалось бы, уже проверенному специалисту.

К врачу, который принимал в Житомирском диагностическом центре, Вадим Цвион поехал вместе с женой.

— В диагностическом центре он принимает как невропатолог. Кроме того, он мануальный терапевт, — говорит Вадим. — Записываться заранее к нему не нужно, там живая очередь. Прием стоит сто гривен. Я зашел к нему в кабинет, жена осталась в коридоре. Сообщил, что снова болит спина, показал, где именно. Он сказал раздеться до пояса и лечь на кушетку. Я лег на живот, он немного меня помассировал. Когда лег на спину, врач, взяв меня за челюсть, стал наклонять мою голову влево. Было неприятно, я почувствовал, как в шее что-то щелкает. Потом врач сказал сесть к нему спиной, раздвинув ноги. Велел сложить руки в замок и держать их на затылке. Сам при этом уперся коленками мне в спину и начал выгибать. Первые пару секунд вроде бы получалось. А на четвертый раз что-то сильно хрустнуло. Появилось ощущение, как будто меня ударили молотком по голове. Мне сразу парализовало обе руки. Я с ужасом понял, что вообще не могу пошевелиться!

Врач дал мне футболку: «Одевайся». Но я не смог ее взять. У меня звенело в ушах. «Позовите жену», — сказал врачу, он наконец-то понял, что произошло, и сам изменился в лице. Он явно испугался. Позвал других врачей из этого центра. Пришел начмед, потом еще какие-то медики. Врач не знал, что со мной делать. А врачи, которые толком ничем не могли помочь, стали спрашивать меня, почему я пришел на прием без направления… Но почему же в таком случае врач принял меня без направления?! Как, впрочем, и всех в той живой очереди.

Потом в кабинет зашла моя жена. Увидев, что я не могу пошевелиться, начала плакать. Говорит, мои глаза в тот момент были налиты кровью. Врачи сказали жене, что мне необходим рентген. Она тут же за это заплатила, но рентген почему-то не сделали. Приехала скорая, и меня забрали в другую больницу.

— Врачи скорой еще хотели что-то мне уколоть, но не смогли, потому что у меня сильно вздулись вены, — продолжает Вадим Цвион. — Меня отвезли в городскую больницу, где уже сделали МРТ и провели все необходимые обследования.

МРТ показала компрессионный перелом позвоночника. Кстати, еще в машине скорой мне сообщили, что у этого врача уже происходили подобные случаи. Медсестра сказала: «Я бы никогда не пошла на массаж к этому человеку, он так ломает людей…» После МРТ стало понятно, что лечиться предстоит не один месяц. Врачи говорят, с такими травмами — минимум полгода. Самое ужасное, что все это время я, наверное, буду обездвижен. С того момента как получил травму, прошло уже больше месяца, а мне стало только хуже. Еще пару недель назад хотя бы мог взять в руку чашку. Теперь даже это движение приносит боль — в районе шейных позвонков страдают нервные окончания, приходится постоянно подкладывать под шею подушку. Руки все время немеют. А ночью от невыносимой боли буквально лезу на стену. Не могу спать без уколов.

Самое ужасное, что теперь я совершенно нетрудоспособен. У меня семья, двое детей, которых нужно кормить. Сейчас работает только жена, и нам катастрофически не хватает средств. А мне ведь еще нужны деньги на лечение. Уже сейчас с учетом всех обследований и МРТ я потратил больше 15 тысяч гривен. Для нас это большая сумма. Но за ближайшие полгода точно ничего не смогу заработать.

«Теперь я совершенно нетрудоспособен. А ведь у меня семья, двое детей, которых нужно кормить», — говорит Вадим

Более того, сейчас мне нужно еще одно дорогостоящее обследование. Кроме перелома, в результатах МРТ под знаком вопроса стоят метастазы. Это значит, что мне необходимо дообследоваться. Вдруг, кроме перелома, у меня есть еще какое-то заболевание, которое срочно нужно лечить? Теперь уже понимаю, что врач должен был еще до каких-либо манипуляций отправить меня на снимок. На компьютерную томографию с контрастом денег у меня нет.

«Врач заявил, что даже ко мне не прикасался»

— Вы разговаривали с мануальным терапевтом?

— Да, — отвечает Вадим. — Он своей вины не признает. Говорит, что позвоночник мне не ломал и… вообще ко мне не прикасался. Мол, всего лишь меня обследовал, а я «сам неудачно согнулся». Его рассказ о том, что он меня не трогал, но мой позвоночник почему-то оказался сломанным, даже звучит абсурдно. Тем не менее он сейчас всем это рассказывает. Знаю, что потом он стал озвучивать еще более интересную версию. Говорил, что якобы я пришел к нему уже с переломом (только как бы я в таком случае смог идти?!) и сделал это специально, чтобы лечиться за его счет.

В соцсетях у него целая армия защитников. Люди пишут, как он их когда-то вылечил, называют его прекрасным специалистом. Я не сомневаюсь, что кому-то он действительно помог. Но со мной произошло иначе. Специалисты тоже ошибаются.

Вадим Цвион обратился в полицию. Там открыли уголовное производство.

— Согласно предварительному заключению экспертов у мужчины диагностировали закрытую позвоночную травму и компрессионные переломы шейных и грудных позвонков, — сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе полиции Житомирской области. — Такие травмы считаются тяжкими телесными повреждениями. 44-летний мужчина рассказал, что получил травмы во время сеанса массажа, после которого его забрала скорая. Уголовное производство открыто по статье «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, что повлекло тяжкие телесные повреждения». Если вина медика будет доказана, ему грозит до двух лет ограничения свободы. Сейчас назначена комплексная экспертиза, которая ответит на все вопросы.

В комментарии ТСН врач сообщил, что не знает, почему пациент получил такие серьезные травмы: «Он (Вадим Цвион. — Авт.) сидел согнутый. Я попросил его заложить руки за голову и прогнуться. После этого у него онемели руки. Не знаю, что там щелкнуло у него… Я этого щелчка не слышал».

Главврач диагностического центра тоже утверждает, что врач не виновен.

— Врач, к которому обратился этот пациент, по специальности невропатолог, а также работает по терапии Юмейхо, — сообщила «ФАКТАМ» главврач Житомирского медицинского консультационно-диагностического центра Валентина Димова. — Терапия, которую он проводит, предусматривает нажатие на определенные точки. Врач говорит, что когда к нему пришел этот мужчина, то он решил его посмотреть и отправить на снимок, как предусматривает протокол. Врач начал осмотр. Говорит, что во время осмотра просто проводил рукой по позвоночнику пациента и у того вдруг начала отниматься рука. Тогда же собрали консилиум, позвали начмеда, еще одного невропатолога… И решили отправить пациента в нейрохирургическое отделение областной больницы.

В областной больнице этому мужчине сделали МРТ, результаты которой неоднозначны. Кроме переломов, там еще есть подозрение на наличие метастазов, очаг которых не известен. Его коллеги сами писали в соцсетях, что у него уже несколько месяцев болела спина. Поэтому не исключено, что у мужчины было какое-то заболевание, о котором он нам не сообщил или даже сам не знал. А во время осмотра у него это проявилось, отнялась рука…

— Но у него не просто отнялась рука, а все-таки есть переломы, которые подтвердила МРТ.

— Врач утверждает, что он только проводил осмотр и не наносил этому пациенту никаких травм. Тем не менее мы предложили этому мужчине бесплатно пройти в нашем диагностическом центре полное обследование. В том числе сделать компьютерную томографию, которую, судя по результатам МРТ, желательно сделать. Но он отказался. В то же время врач говорит, что этот пациент требует у него денег на лечение.

В соцсетях о невропатологе и мануальном терапевте, на приеме у которого был Вадим Цвион, много отзывов. Есть как хорошие, так и плохие. Одни пишут, что благодарны врачу за оказанную помощь, другие утверждают, что после терапии этого доктора только пострадали.

«Это просто стечение обстоятельств. Врача знаю, обращаюсь к нему лет десять. Знаю сотню человек, которые благодаря ему живут без боли», — написал пользователь Сергей.

«У этого врача была и я, и мои знакомые. Действительно те движения и манипуляции, о которых говорит пострадавший, он делает при обычном массаже. Все хрустит и гнется. И да, упор коленками тоже был… Сочувствую мужчине», — пишет Людмила.

Анна из Житомира написала: «Мне лично этот врач неправильно вправил позвонки. Потому что без МРТ и без диагноза. Он всем по одной схеме вправляет…»

Тем не менее все сошлись во мнении, что без снимков врач не должен был проводить никаких манипуляций.

«Не впервые вижу травмы из-за массажа и так называемое вправливание дисков. Грамотный врач никогда без МРТ не будет делать какие-либо манипуляции или массажи. Нужно видеть структуру самих позвонков. А вдруг у пациента остеопороз, перенесенный туберкулез или метастазы… Также нужно видеть состояние дисков, есть ли грыжи и какие-либо патологии. Иначе человека можно сделать инвалидом. Не доверяйте ортопедам, невропатологам, которые прибегают к манипуляциям, не обследовав пациента на наличие каких-либо противопоказаний», — написала врач из Ивано-Франковска Илона Лаба.

Вадим Цвион надеется, что в ближайшее время всетаки пройдет необходимое обследование.

— Буквально вчера я опять разговаривал с мануальным терапевтом, и он сказал, что поможет организовать обследование, — говорит Вадим Цвион. — Договорились, что это произойдет буквально на днях. Надеюсь, так и будет.

«ФАКТЫ» будут следить за развитием событий.

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