- 18:02 У "Слуги народа" может не хватить голосов для окончательной отмены депутатской неприкосновенности, — нардеп
- 18:02 Саммит "нормандской четверки": все подробности встречи Зеленского с Путиным, Меркель и Макроном в Париже
- 17:47 В МВД России отчитались, сколько паспортов успели раздать украинцам на Донбассе
- 17:45 Елена Степаненко неожиданно отреагировала на свадьбу Петросяна с молодой любовницей
- 17:44 В Киеве вновь сокращают режим работы трамваев и троллейбусов
- 17:35 Из колонии на Житомирщине снова сбежали заключенные: опубликованы фото
- 17:25 Встреча «нормандской четверки»: онлайн-видеотрансляция
- 17:20 Рвали флаги России и «ДНР»: в Париже полиция задержала протестующих участников АТО
- 17:19 Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Хоакин Феникс вошли в число номинантов на "Золотой глобус"
- 17:14 Землетрясение в районе Флоренции: повреждены старинные здания
- 17:02 Суп из черного ворона и голова селезня: Леся Никитюк отведала экзотические блюда в Китае
- 17:01 Украина резко поднялась в мировом рейтинге торговцев оружием
Цена вопроса — 2 миллиона: "кум" Трубы вышел на свободу под залог
Бывший начальник Главного следственного управления ГПУ Игорь Щербина, которого в СМИ называют «правой рукой» смещенного директора Государственного бюро расследований Романа Трубы, внес залог в деле о мошенничестве и пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды за закрытие уголовного производства. Об этом Украинской правде сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.
По ее информации, 5 декабря следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, избрав Щербине меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2,130 млн гривен.
Его пособнику-предпринимателю Валентину Шевченко определили залог в сумме 576 тысяч гривен.
Последний также внес требуемую сумму и вышел на свободу.
Напомним, «ФАКТЫ» писали об обысках у Игоря Щербины, прегрешения которого дали повод президенту Зеленскому инициировать «перезапуск» ГБР. В частности, он за 150 тысяч долларов гарантировал закрытие уголовного дела против столичного застройщика.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?