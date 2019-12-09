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Украина

Цена вопроса — 2 миллиона: "кум" Трубы вышел на свободу под залог

16:26 9 декабря 2019 265
Игорь Щербина
Инф. «ФАКТОВ»

Бывший начальник Главного следственного управления ГПУ Игорь Щербина, которого в СМИ называют «правой рукой» смещенного директора Государственного бюро расследований Романа Трубы, внес залог в деле о мошенничестве и пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды за закрытие уголовного производства. Об этом Украинской правде сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

По ее информации, 5 декабря следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, избрав Щербине меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2,130 млн гривен.

Его пособнику-предпринимателю Валентину Шевченко определили залог в сумме 576 тысяч гривен.

Последний также внес требуемую сумму и вышел на свободу.

Напомним, «ФАКТЫ» писали об обысках у Игоря Щербины, прегрешения которого дали повод президенту Зеленскому инициировать «перезапуск» ГБР. В частности, он за 150 тысяч долларов гарантировал закрытие уголовного дела против столичного застройщика.

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