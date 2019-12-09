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Путин опоздал на саммит «нормандской четверки» (видео)
9 декабря президент РФ Владимир Путин последним из участников саммита «нормандской четверки» прибыл в Елисейский дворец. Ранее на встречу приехали Ангела Меркель и Владимир Зеленский.
По информации нардепа «Европейской солидарности» Алексея Гончаренко, приезд Путина задержал неизвестный велосипедист, который вызвал переполох. Из-за этого бронированным автомобилям президента РФ пришлось притормозить.
Ранее сообщалось, что президента Украины Владимира Зеленского торжественно встретили в Елисейском дворце.
Активистки движения Femen попытались провести акцию против Владимира Путина — они действовали в своем стиле: полуголые.
Все подробности переговоров во Франции читайте на сайте «ФАКТОВ в постоянно обновляемом материале «Саммит «нормандской четверки»: все подробности встречи Зеленского с Путиным, Меркель и Макроном в Париже (фото, видео)».
Видео: Алексей Гончаренко
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