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- 17:01 Украина резко поднялась в мировом рейтинге торговцев оружием
Украина резко поднялась в мировом рейтинге торговцев оружием
Монопольный торговец украинским оружием, государственный концерн «Укроборонпром» резко улучшил свои позиции в глобальном рейтинге Стокгольмского института проблем мира (SIPRI). По итогам 2018 года концерн поднялся с 81 на 71 место в мире.
Как уточнили в пресс-служба концерне, результаты исследования SIPRI были опубликованы в декабре 2019 года.
Комментируя достижение, новый генеральный директор «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус констатировал, что приоритетом его деятельности на данном этапе является наращивание экспорта украинского вооружения.
«Мы активно работаем над повышением качества нашей продукции, заключением новых договоров и их своевременном выполнении», — заявил он.
Согласно обнародованным данным, всего в мире в 2018 году объемы продаж вооружений в мире выросли на 4,6% по сравнению с 2017 годом.
Напомним, у президента Зеленского нелестно отозвались о текущем состоянии «Укроборонпрома», что впоследствии стоило кадровой перезагрузке его руководства. А предыдущие руководители и вовсе получили сообщения о подозрении.
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