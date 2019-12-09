- 17:47 В МВД России отчитались, сколько паспортов успели раздать украинцам на Донбассе
- 17:45 Елена Степаненко неожиданно отреагировала на свадьбу Петросяна с молодой любовницей
- 17:44 В Киеве вновь сокращают режим работы трамваев и троллейбусов
- 17:35 Из колонии на Житомирщине снова сбежали заключенные: опубликованы фото
- 17:25 Встреча «нормандской четверки»: онлайн-видеотрансляция
- 17:20 Рвали флаги России и «ДНР»: в Париже полиция задержала протестующих участников АТО
- 17:19 Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Хоакин Феникс вошли в число номинантов на "Золотой глобус"
- 17:17 Саммит "нормандской четверки": все подробности встречи Зеленского с Путиным, Меркель и Макроном в Париже
- 17:14 Землетрясение в районе Флоренции: повреждены старинные здания
- 17:02 Суп из черного ворона и голова селезня: Леся Никитюк отведала экзотические блюда в Китае
- 17:01 Украина резко поднялась в мировом рейтинге торговцев оружием
- 16:47 В Николаеве парень, проигравший на автоматах 5 тысяч гривен, пытался броситься с моста
В Киеве вновь сокращают режим работы трамваев и троллейбусов
В Киеве вновь временно изменится график работы некоторых трамваев и троллейбусов. Об этом предупреждает «Киевпасстранс». Так, из-за ремонта путей по улице Миропольской в ночь на 10−13 декабря сократят график движения трамваев № № 28, 33К.
Последние отправления трамвая № 28 по своей схеме:
- от улицы Милославской — в 23:42, 23:53,
- от станции метро «Лесная» — в 22:53, 23:04.
Последние отправления трамвая № 33К по своей схеме:
- от улицы С. Лифаря — в 23:47, 00:02,
- от улицы П. Усенко — в 23:08, 23:22.
В 04:45 привычное движение восстановится.
В ночь на 10−12 декабря по сокращенному графику работают трамваи №№ 14, 15, что связано с ремонтом колеи на улице Дегтяревской.
Последние отправления трамвая № 14 по своей схеме:
- от Контрактовой площади — в 22:15, 22:30,
- от проспекта Отрадный — в 23:24, 23:31.
Последние отправления трамвая № 15 по своей схеме:
- от улицы Старовокзальной — в 22:10, 22:25,
- от проспекта Отрадный — в 23:09, 23:24.
С 05:30 трамваи снова будут курсировать по своему графику.
Изменения в работе троллейбусов № 93Н, 94Н в ночь на 10 декабря (c 00:20 до 05:20) связаны с ремонтом сети на бульваре Т. Шевченко. Движение организуют до Южного ж/д вокзала:
- троллейбус № 93Н проследует от улицы Чернобыльской,
- троллейбус № 94Н — от проспекта Леся Курбаса.
До 26 января движение автобусов №№ 24, 114 по выходным и праздничным дням организовано по маршруту рабочего дня (через улицу Крещатик). Это связано с подготовкой и празднованием Нового года на Софийской площади.
Где в центре Киева из-за праздников ограничили движение транспорта, читайте на сайте «ФАКТОВ».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.