Общество и люди

В Киеве вновь сокращают режим работы трамваев и троллейбусов

В Киеве вновь временно изменится график работы некоторых трамваев и троллейбусов. Об этом предупреждает «Киевпасстранс». Так, из-за ремонта путей по улице Миропольской в ночь на 10−13 декабря сократят график движения трамваев № № 28, 33К.

Последние отправления трамвая № 28 по своей схеме:

от улицы Милославской — в 23:42, 23:53,

от станции метро «Лесная» — в 22:53, 23:04.

Последние отправления трамвая № 33К по своей схеме:

от улицы С. Лифаря — в 23:47, 00:02,

от улицы П. Усенко — в 23:08, 23:22.

В 04:45 привычное движение восстановится.

В ночь на 10−12 декабря по сокращенному графику работают трамваи №№ 14, 15, что связано с ремонтом колеи на улице Дегтяревской.

Последние отправления трамвая № 14 по своей схеме:

от Контрактовой площади — в 22:15, 22:30,

от проспекта Отрадный — в 23:24, 23:31.

Последние отправления трамвая № 15 по своей схеме:

от улицы Старовокзальной — в 22:10, 22:25,

от проспекта Отрадный — в 23:09, 23:24.

С 05:30 трамваи снова будут курсировать по своему графику.

Изменения в работе троллейбусов № 93Н, 94Н в ночь на 10 декабря (c 00:20 до 05:20) связаны с ремонтом сети на бульваре Т. Шевченко. Движение организуют до Южного ж/д вокзала:

троллейбус № 93Н проследует от улицы Чернобыльской,

проследует от улицы Чернобыльской, троллейбус № 94Н — от проспекта Леся Курбаса.

До 26 января движение автобусов №№ 24, 114 по выходным и праздничным дням организовано по маршруту рабочего дня (через улицу Крещатик). Это связано с подготовкой и празднованием Нового года на Софийской площади.

Где в центре Киева из-за праздников ограничили движение транспорта, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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