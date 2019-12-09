Зеленский восстановит в правах женщину, ошибочно обвиненную в пособничестве боевикам

Политика

Совет национальной безопасности и обороны Украины подготовил проект указа президента об исключении из перечня лиц, причастных к террористической деятельности, медсестры из Бахмута Виктории Агаповой. Ее ошибочно внесли в указанный список в марте и с тех пор она нигде не смогла добиться восстановления справедливости.

По его словам, решение об исправлении ошибки было принято на закрытом заседании СНБО 7 декабря.

«К сожалению, при формировании санкционных списков допущена досадная неточность и в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, была внесена Агапова Виктория Сергеевна, жительница города Бахмут», — написал в Facebook секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, проведенная проверка установила, что женщина является полной тезкой женщины, которая входила в состав так называемой «территориальной избирательной комиссии» на оккупированной территории Донецкой области.

Данилов сообщил, что лично общался с Агаповой по телефону и извинился за допущенную ошибку.

Указ о внесении изменений в санкционный список президент Владимир Зеленский подпишет уже после возвращения с «нормандского саммита».

Напомним, в конце марта президент Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО от 19 марта 2019 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)».



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