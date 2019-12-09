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Шаманские костюмы и мистические танцы: ONUKA выпустила мощный клип (видео)
Известная украинская исполнительница Наталья Жижченко, показавшая ранее забавное детское фото, выпустила новый клип. Видео на песню Zenit появилось на официальном YouTube-канале ONUKA. Это шестой трек из нового, шестого альбома Mozaїka.
«Я надеюсь, благодаря Zenit люди увидят то прекрасное, что нас окружает. Несмотря на проблемы и трудности, стремительный ритм или потребности современного мира, иногда нужно остановиться и почувствовать счастье в моменте. Мы видим только то, что мы предпочитаем видеть», — написала певица в своем Instagram, представляя новую работу.
В клипе можно увидеть красочные украинские пейзажи, горы и леса, мистических героев и ритуальные танцы. Для создания оригинальных костюмов для героев клипа использовали 15 мешков одежды из секонд-хенда.
В интервью «ФАКТАМ» Наталья Жижченко рассказала, что начала гастролировать с семи лет.
Напомним, ранее Потап, Олег Винник и Оля Полякова выпустили взрывной клип «Свят! Свят! Свят!». Зажигательная песня стала саундтреком к комедии «Скажене весілля-2».
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».