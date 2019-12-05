Потап, Винник и Полякова выпустили взрывной клип (видео)

Шоу-бизнес

Популярные артисты Потап, рассказавший ранее о тайных свадьбах с Каменских, Олег Винник и Оля Полякова объединились ради совместного клипа. Они выпустили взрывное видео «Свят! Свят! Свят!», посвященное всем праздникам. Песня стала саундтреком к комедии «Скажене Весілля 2».

По сюжету зрители отмечают вместе с артистами, заглянув к ним в гости: они оказываются на свадьбе Потапа, пробуют куличи с Олегом Винником и встречают Новый год с Олей Поляковой.

Профессионального ведущего застолья и главного тамаду Назария Запухляка играет Юрий Горбунов, который также является продюсером фильма. Потап, кстати, является сопродюсером и отвечает за музыкальную составляющую комедии.

«Мы решили сыграть еще одну свадьбу, только в этот раз киношную. У меня еще свежи воспоминания, как это — быть женихом. Считаю, что у классного праздника всегда должен быть заводила — Сатурн, вокруг которого все вращаются», — поделился Потап.

Также свой новый клип «Мы нарушаем» представила певица Ани Лорак.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Олег Винник завершил тур «Роксолана» концертным шоу в столичном Дворце спорта.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter