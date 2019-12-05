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Потап, Винник и Полякова выпустили взрывной клип (видео)
Популярные артисты Потап, рассказавший ранее о тайных свадьбах с Каменских, Олег Винник и Оля Полякова объединились ради совместного клипа. Они выпустили взрывное видео «Свят! Свят! Свят!», посвященное всем праздникам. Песня стала саундтреком к комедии «Скажене Весілля 2».
По сюжету зрители отмечают вместе с артистами, заглянув к ним в гости: они оказываются на свадьбе Потапа, пробуют куличи с Олегом Винником и встречают Новый год с Олей Поляковой.
Профессионального ведущего застолья и главного тамаду Назария Запухляка играет Юрий Горбунов, который также является продюсером фильма. Потап, кстати, является сопродюсером и отвечает за музыкальную составляющую комедии.
«Мы решили сыграть еще одну свадьбу, только в этот раз киношную. У меня еще свежи воспоминания, как это — быть женихом. Считаю, что у классного праздника всегда должен быть заводила — Сатурн, вокруг которого все вращаются», — поделился Потап.
Также свой новый клип «Мы нарушаем» представила певица Ани Лорак.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Олег Винник завершил тур «Роксолана» концертным шоу в столичном Дворце спорта.
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