Встреча Зеленского с Путиным: появились новые фото

Украина

Офис президента Украины опубликовал протокольное фото со встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже, на котором внимательные пользователи сети заметили массу интересного.

Так, Татьяна Дроздова обратила внимание на мимику участников саммита и призвала президента Зеленского к внимательности — отследить что-либо по накачанному ботоксом лицу президента Путина будет очень сложно.

Напомним, саммит «четверки» в Париже начался со скандала с участием активисток Femen. «ФАКТЫ» ведут прямую трансляцию саммита.



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