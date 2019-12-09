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Встреча Зеленского с Путиным: появились новые фото
Офис президента Украины опубликовал протокольное фото со встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже, на котором внимательные пользователи сети заметили массу интересного.
Так, Татьяна Дроздова обратила внимание на мимику участников саммита и призвала президента Зеленского к внимательности — отследить что-либо по накачанному ботоксом лицу президента Путина будет очень сложно.
Напомним, саммит «четверки» в Париже начался со скандала с участием активисток Femen. «ФАКТЫ» ведут прямую трансляцию саммита.
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Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.