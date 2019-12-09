Появилось видео первой встречи Зеленского с Путиным

Украина

Опубликовано видео исторической встречи лидеров Украины и России в Париже. Владимир Зеленский и Владимир Путин встретились в рамках саммита лидеров нормандской четверки, на котором одним из основных вопросов будет прекращение боевых действий на Донбассе и будущее региона в целом.

Когда лидеры сели за стол переговоров, то российский лидер посоветовал украинскому президенту развернуться, чтобы сделать фото для прессы.

Как известно, это первая встреча Зеленского и Путина в статусе президентов. До этого они несколько раз созванивались по телефону. После таких переговоров был проведен масштабный обмен, в рамках которого Украина освободила из застенок РФ три десятка политзаключенных, в том числе Олег Сенцова, Владимира Балуха, Романа Сущенко и пленных моряков.

Ожидается, что кроме четырехсторонних переговоров состоится также двухсторонняя беседа президентов Украины и России.

Все подробности нормандского саммита читайте на «ФАКТАХ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter