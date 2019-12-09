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Это катастрофа: психолог указала на важный момент во встрече Зеленского с Путиным
Президента Украины Владимира Зеленского на встрече нормандской четверки поставили в неудобное положение.
Такое вывод сделала политический психолог Светлана Чунихина.
«Международные саммиты — это игры статусов. Кто кого пропустил вперед в дверях (более статусный выигрывает себе положение сзади, за спиной менее статусного), кто кого держит за локоть (контроль)
Психолог добавляет: «Чье лицо в кадре, тот воспринимается как действующее лицо (тавтология, и фиг с ней). Плюс — за ним инициатива, минус — ему приписывается и вся вина если что. Такой вот сравнительный дарвинизм политики».
Действительно, на первой с лидером РФ встрече президент Украины смотрелся скованным. Заметно, что сидеть ему было неудобно. Путин даже посоветовал ему развернуться к журналистам для фото. Впрочем, интересно посмотреть на Зеленского после личной беседы с президентом РФ.
Главные детали нормандского саммита читайте на «ФАКТАХ». Онлайн-трансляцию пресс-конференции по итогам переговоров в Париже смотрите здесь.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?