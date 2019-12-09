Политика

Это катастрофа: психолог указала на важный момент во встрече Зеленского с Путиным

Президента Украины Владимира Зеленского на встрече нормандской четверки поставили в неудобное положение.

Такое вывод сделала политический психолог Светлана Чунихина.

«Международные саммиты — это игры статусов. Кто кого пропустил вперед в дверях (более статусный выигрывает себе положение сзади, за спиной менее статусного), кто кого держит за локоть (контроль) и т. д. Вот в такой посадке, в частности, имеет значение, кто сидит лицом к камерам, а кому приходится поворачиваться. Вертеть головой — это вообще катастрофа, шея и корпус должны быть одним целым», — пишет Чунихина.

Психолог добавляет: «Чье лицо в кадре, тот воспринимается как действующее лицо (тавтология, и фиг с ней). Плюс — за ним инициатива, минус — ему приписывается и вся вина если что. Такой вот сравнительный дарвинизм политики».

Действительно, на первой с лидером РФ встрече президент Украины смотрелся скованным. Заметно, что сидеть ему было неудобно. Путин даже посоветовал ему развернуться к журналистам для фото. Впрочем, интересно посмотреть на Зеленского после личной беседы с президентом РФ.

Главные детали нормандского саммита читайте на «ФАКТАХ». Онлайн-трансляцию пресс-конференции по итогам переговоров в Париже смотрите здесь.

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