23.56 / 23.80 26.02 / 26.39
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Это катастрофа: психолог указала на важный момент во встрече Зеленского с Путиным

22:51 9 декабря 2019 1676
Зеленский, Путин, Меркель и Макрон
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

Президента Украины Владимира Зеленского на встрече нормандской четверки поставили в неудобное положение.

Такое вывод сделала политический психолог Светлана Чунихина.

«Международные саммиты — это игры статусов. Кто кого пропустил вперед в дверях (более статусный выигрывает себе положение сзади, за спиной менее статусного), кто кого держит за локоть (контроль) и т. д. Вот в такой посадке, в частности, имеет значение, кто сидит лицом к камерам, а кому приходится поворачиваться. Вертеть головой — это вообще катастрофа, шея и корпус должны быть одним целым», — пишет Чунихина.

Психолог добавляет: «Чье лицо в кадре, тот воспринимается как действующее лицо (тавтология, и фиг с ней). Плюс — за ним инициатива, минус — ему приписывается и вся вина если что. Такой вот сравнительный дарвинизм политики».

Действительно, на первой с лидером РФ встрече президент Украины смотрелся скованным. Заметно, что сидеть ему было неудобно. Путин даже посоветовал ему развернуться к журналистам для фото. Впрочем, интересно посмотреть на Зеленского после личной беседы с президентом РФ.

Главные детали нормандского саммита читайте на «ФАКТАХ». Онлайн-трансляцию пресс-конференции по итогам переговоров в Париже смотрите здесь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

школьный стул

Школьник попал в реанимацию из-за шутки с перевернутым стулом: детали жуткого ЧП в Николаеве

Жанна Фриске с сестрой Натальей

Тщательно готовился к смерти Жанны: сестра Фриске шокировала обвинением в адрес Шепелева (видео)

Нормандская встреча

Нормандская встреча: онлайн-трансляция пресс-конференции Зеленского и Путина (видео)

Анджелина Джоли

Взялась за старое: Анджелина Джоли закрутила роман с актрисой на 12 лет младше нее (фото красотки)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер