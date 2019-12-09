Украина

"Зрады нет": Аваков о переговорах Зеленского с Путиным

Входящий в состав украинской делегации на переговорах в «нормандском формате» в Париже министр внутренних дел Арсен Аваков позитивно оценил ход встречи президентов Украины и России.

По его словам, Владимир Зеленский «держит позицию», и разговор идет «правильно, с государственных позиций».

«Президент Зеленский молодец. Очень правильно и жестко держит позицию. „Зрады“ нет. Сейчас еще идет разговор. Я думаю, что вы еще узнаете результаты. Я же не голубь мира. Пока все идет очень правильно с государственных позиций», — сказал он.

Напомним, что переговоры в нормандском формате прервали для встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина. После них переговоры в четырехстороннем формате возобновятся.

Пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель заявила, что переговоры прошли успешно.

В настоящее время президенты ушли на совместный ужин, после которого саммит «четверки» продолжится.

Его итогом станет совместная пресс-конференция всех лидеров.

Напомним, «ФАКТЫ» публиковали фото и видео первой встречи президентов Путина и Зеленского.

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