Встречу "нормандской четверки" прервали: названа причина

Украина

Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин решили провести двустороннюю встречу прямо во время саммита «нормандской четверки». Информацию об этом подтвердила спикер Зеленского Юлия Мендель. Напомним, «ФАКТЫ» осуществляют прямую трансляцию саммита.

По данным СМИ, после встречи переговоры будут продолжены в расширенном формате.

Также у президента Франции сообщили, что Путин и Зеленский обсуждают совместную декларацию, не уточняя, будет ли декларация двустронней, или же ее подпишут также Эммануэль Макрон и Ангела Меркель.

Помощник президента Путина Юрий Ушаков заявил, что на встречу отвели 45 минут, однако на данный момент она уже превысила этот лимит.

UPD. Встреча закончилась в 22:00, продлившись около 1,5 часа.

Напомним, ранее в сети сравнили авто президентов Украины и России на встрече «нормандской четверки«

Также в сети обсуждают красноречивые фото с первой встречи Путина и Зеленского в Париже.

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