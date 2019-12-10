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Правозащитники наградили Зеленского антипремией за сексизм: чем провинился президент
Эксперт Украинского Хельсинского союза по правам человека Тамара Марценюк заявила в понедельник, 9 декабря, на пресс-конференции в Киеве, что общественные медийные организации намерены вручить антипремию «Це яйце» за сексизм в политике и СМИ. Ранее сообщалось об антипремии в литературе.
Об этом пишет «Информатор».
По ее словам, сексизм — дискриминационное отношение к человеку в соответствии с его полом.
«В Украине женщине отводится несколько ролей, главная из которых — хранительница домашнего очага. Или просто красавицы. Соответственно, роли мужчины сводятся к своеобразному кошельку, который должен зарабатывать в семью деньги. И номинанты нашей антипремии как раз и представляют ярких носителей сексизма. Хотя ситуация в обществе совсем иная. Женщины образованы не меньше мужчин, активно участвуют во всех сферах деятельности. Хотя часто они сталкиваются с проблемой двойной нагрузки — работа и дом. Сексистскими высказываниями роль женщины часто нивелируется, к сожалению», — считает Тамара Марценюк.
Одним из «счастливым» обладателей яйца стал и президент Украины Владимир Зеленский.
Ему жюри присудило «Це яйце» за дискриминационное высказывание, которое он допустил во Франции, во время форума, когда он назвал украинок одним из брендов страны.
«Бренд — торговая марка, и по отношению к человеку вообще, и женщине — в частности, применим быть не может», — заявил медиаэксперт, соучредитель «Громадського радио», глава Комиссии по журналистской этике Андрей Куликов.
Также в числе номинантов — экс-президент Федерации велоспорта Украины Александра Башенко (за высказывание в адрес украинской велосипедистки Анны Соловей — вместо того, чтобы поздравить ее с победой, он обратился с приветствием к руководителю Киевской городской федерации велоспорта).
Еще одним номинантом стал уполномоченный по гендерным вопросам в Запорожской области Владислав Марченко. Он откровенно во время комментариев телевидению заявил, как должна выглядеть женщина в 21 веке, юбку какой длины носить, чтобы не походить на «работницу коммерческого секса».
Также отмечен Максим Бужанский, народный депутат от «Слуги народа», который прославился тем, что обозвал журналистку издания «Нового времени» Ольгу Духнич «тупой овцой».
Кроме того, среди потенциальных номинантов рассматривались Александр Дубинский, Дмитрий Разумков, Игорь Коломойский, Сергей Знаменский, Антон Яценко.
В номинациях «Явно сексистский материал» отмечены программа телеканала 112 «Почему так!» и сайт «Сегодня» за материалы «Нет парней — нет побед» и «Секс-машина в красных трусиках.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 24-летняя Юлия Микитенко, бывший командир разведвзвода на войне, которая опекает и воспитывает первый в истории нашего государства взвод 14—15-летних девочек в военном лицее имени Ивана Богуна, рассказала о предвзятом отношении некоторых офицеров к ее починенным — то есть, в армии проявляется самый что ни на есть сексизм.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.