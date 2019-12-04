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Хуже порнографии: сразу два писателя получили антипремию за самые бестолковые описания секса
В Великобритании, где осенью, наперекор всем правила Букеровская премия была вручена сразу двум писательницам, снова произошел подобный казус: журнал The Literary Review («Литературное обозрение») объявил победителей ежегодной литературной премии за худшее описание секса в литературе Bad Sex Award.
Об этом пишет КП со ссылкой на The Guardian.
Сообщается, что в этом году жюри не смогло выбрать «худшего из наихудшего», поэтому, «самую страшную литературную премию Британии» вручат сразу двум писателям — французу, лауреату Гонкуровской премии Дидье Декуэну и британцу Джону Харви.
«Столкнувшись с двумя неприятными претендентами, мы оказались не в состоянии выбрать между ними. Верим, что британская публика войдет в наше бедственное положение», — говорится в заявлении организаторов.
Bad sex award twosome: prize goes to Didier Decoin and John Harvey https://t.co/bxvva7li0M— The Guardian (@guardian) 2 декабря 2019 г.
Уточняется, что одним из произведений, которое привлекло внимание организаторов премии, стал бестселлер Декуэна «Среди садов и тихих заводей», в котором рассказывается о Японии.
В книге есть такой отрывок: «Кацуро застонал, в то время как у него под кимоно, ниже пояса, вздыбился бугорок, который Миюки, схватив в кулак, принялась мять, массировать, давить и растирать. От таких ласк яички и член у Кацуро сжались в одну сплошную массу, ходившую ходуном под ее настойчивой рукой. Миюки казалось, что она теребит маленькую обезьянку, скрючившую лапки».
Также жюри отметили роман Харви «Мир», в котором встречаются такие слова: «Она вся горела, и этот жар был в нем. Он посмотрел на ее совершенную черную худобу. В ее глазах читался голод. Его были такими же, они были полны огня и желания. Мощнее зноя, мощнее тропической жары, вдвоем они стремились к экватору. Они обнялись так, словно этим насильственным объятием могли сплавиться воедино».
Издание напоминает, что в прошлом году лауреатом антипремии стал американский писатель Джеймс Фрей. Награду автору присудили за роман «Катерина». По мнению членов жюри, в описаниях Фрея настолько много «длинных сомнительных эротических пассажей», что писатель мог бы выиграть премию «еще много раз».
Сама Bad Sex Award учрежденав1993 годужурналомLiterary Review. В разные годы ее получали Себастьян Фолкс, Норман Мейлер, Салман Рушди, Томас Вулф и Габриэль Гарсиа Маркес.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сентябре в США прошла 29-я церемония вручения Шнобелевской премии, которую также называют анти-нобелевской за бесполезность и абсурдность многих «открытий» сделанных учеными и инженерами со всего мира.
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