Хуже порнографии: сразу два писателя получили антипремию за самые бестолковые описания секса

В Великобритании, где осенью, наперекор всем правила Букеровская премия была вручена сразу двум писательницам, снова произошел подобный казус: журнал The Literary Review («Литературное обозрение») объявил победителей ежегодной литературной премии за худшее описание секса в литературе Bad Sex Award.

Об этом пишет КП со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что в этом году жюри не смогло выбрать «худшего из наихудшего», поэтому, «самую страшную литературную премию Британии» вручат сразу двум писателям — французу, лауреату Гонкуровской премии Дидье Декуэну и британцу Джону Харви.

«Столкнувшись с двумя неприятными претендентами, мы оказались не в состоянии выбрать между ними. Верим, что британская публика войдет в наше бедственное положение», — говорится в заявлении организаторов.

