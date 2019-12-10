Украина

Зеленский "красных линий" не пересек: "Варта на Банковой" заявила о снятии блокады

Участники акции «Варта на Банковой» считают, что Кремлю не удалось склонить Украину к капитуляции, и президент Владимир Зеленский не пересек на переговорах в нормандском формате главных «красных линий благодаря поддержке лидеров Франции и Германии. В связи с этим участники акции не будут оставаться на бессрочный протест под зданием Офиса президента Украины.

Об этом говорится в сообщении активистов на странице в Facebook.

«На данный момент итоги саммита свидетельствуют, что Кремлю не удалось склонить Украину к быстрой капитуляции. Похоже, что заручившись поддержкой президента Франции и федерального Кацлера Германии, Владимир Зеленский не пересек на переговорах главных «красных линий», — сказано в заявлении движения «Против капитуляции».

При этом координатор акции «Варта на Банковій» Павел Белоус сообщил «Украинской правде», что лагерь под Офисом президента полностью вывезут к утру.

«Ми уже все практически собрали, сейчас ждем машину, может быть до 5:30 полностью уедем отсюда», — подчеркнул он.

Вместе с тем, митингующие не исключают наличие непубличных договоренностей между лидерами «нормандской четверки». Потому активисты пообещали в дальнейшем внимательно следить за развитием событий.

Они также заявили о намерении блокировать имплементацию «формулы Штайнмайера», а в день рассмотрения закона об особом статусе Донбассе пообещали устроить протест возле Верховой Рады.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 8 декабря в центре Киева перед зданием Офиса президента Украины на улице Банковой началась акция «Варта на Банковой», целью которой было предупредить Владимира Зеленского о недопустимости уступок РФ в ущерб национальным интересам Украины на переговорах лидеров стран «нормандского формата» в понедельник в Париже.

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