"Ничья": Зеленский оценил итоги переговоров с Путиным

Украина

Оценивая итоги прошедших в Париже переговоров лидеров стран в «нормандском формате» и личной «трудной встречи» с главой РФ Владимиром Путиным, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока что трудно говорить, кто оказался в большем выигрыше.

Об этом пишет «РБК-Украина».

«Я не знаю, кто кого. Сейчас правильно быть дипломатом. Давайте говорить, ничья», — сказал он брифинге после итоговой пресс-конференции нормандского саммита.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что остался доволен встречей.

По словам хозяина Кремля, личная беседа с Зеленским прошла «по-деловому».

Еще один важный момент: Зеленский отметил, что по своему темпераменту Путин сильно отличается от него самого.

«Сложно договариваться, но были моменты, когда мы договорились. Он по каждому вопросу разбирает его на детали. Каждое слово мы урегулировали. Это сложно. Я быстрый человек, раз-раз и договорился. А он пытался обсудить каждую маленькую деталь всех вопросов, которые мы касались на двусторонней встрече. У него другая природная биомеханика», — сказал Зеленский.

По словам главы государства, первоначально на разговор с российским лидером было отведено 20 минут, но встреча длилась час.

«Говорили все вместе, а потом вдвоем. Были уступки. Я это ощутил. Об общих выводах (о Путине — ред.) пока рано говорить», — добавил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 9 декабря состоялась встреча лидеров стран «нормандского формата». Она продолжалась в течение около восьми часов. В рамках саммита Путин и Зеленский провели свои первые двухсторонние переговоры, в ходе которых договорились о масштабном обмене военнопленными по принципу «всех на всех». По остальным пунктам повестки дня стороны «договорились договариваться». В том числе и о вопросе контроля над границей.

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