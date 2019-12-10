Зеленский прокомментировал договоренности о разведении войск

Украина

Разведение сил и средств на Донбассе должно состояться еще в трех точках, которые имеют «важное гуманитарное значение для всех украинцев». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам нормандского саммита.

«Согласовано обсуждение в пределах трехсторонней контактной группы о дополнительных зонах разведения одновременно в трех точках, которые имеют важное гуманитарное значение для всех украинцев», — сказал президент.

Также глава государства добавил, что во время саммита настаивал на восстановлении Украиной полного контроля над государственной границей. Он выразил уверенность, что стороны вернутся к решению этого вопроса на следующей встрече через четыре месяца.

Напомним, что в 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. Главы государств нормандского формата встречались в последний раз 19 октября 2016 года в Берлине.

С 2016 года шли переговоры о разведении сил и вооружений в районе Станицы Луганской. Первый этап разведения состоялся 26 июня 2019 года. 27 июня специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила, что подразделения «ЛНР» были отведены вглубь не контролируемой украинским правительством территории. 30 июня в ОБСЕ заявили, что разведение сил и средств в Станице Луганской закончилось. 1 ноября 2019 года завершился процесс зеркального отвода вооружений в Золотом Луганской области, 11 ноября — в Петровском Донецкой области.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 9 декабря состоялась встреча лидеров стран «нормандского формата». Она продолжалась в течение около восьми часов. В рамках саммита Путин и Зеленский провели свои первые двухсторонние переговоры, в ходе которых договорились о масштабно обмене военнопленными по принципу «всех на всех». По остальным пунктам повестки дня стороны «договорились договариваться».

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