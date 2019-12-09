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Особый статус Донбасса, обмен и разведение войск: о чем договорились Зеленский и Путин
В Париже подошел к концу саммит нормандской четверки, участие в котором приняли лидеры Украины, России, Германии и Франции. В рамках саммита впервые встретились президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин.
Прошедший саммит можно назвать историческим, поскольку больше трех лет Кремль не хотел идти на прямые переговоры с Киевом, продолжая вести гибридную войну против Украины. После смены президента Зеленскому удалось договориться с Путиным об освобождении десятков политзаключенных и военнопленных. Впрочем, именно это желание Кремля идти навстречу Киеву вызывает подозрение у патриотически настроенных граждан Украины. В центре Киева второй день подряд проходят протесты.
Возвращаясь к саммиту в Париже, подведем основные итоги:
- О контроле Украиной границы с Россией на Донбассе не договорились
- О транзите газа не договорились, однако Киев принципиально не будет отказываться от исковых требований к «Газпрому»
- О выборах на Донбассе не договорились.
- Особый статус Донбасса будет закреплен в Конституции Украины, как это прописано в формуле Штайнмайера
- Разведение войск на трех участках. СММ ОБСЕ переходит на дежурство 24/7
- Следующий большой обмен решили провести до Нового года. Формула «всех на всех».
- Крым даже не обсуждали. О нем лишь упомянул Зеленский на итоговой пресс-конференции. Крым — это Украина.
- Констатируем наличие канала коммуникации между президентами по линии Ермак-Сурков
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