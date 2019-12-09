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Украина

Особый статус Донбасса, обмен и разведение войск: о чем договорились Зеленский и Путин

0:52 10 декабря 2019 265
Зеленский и Путин
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

В Париже подошел к концу саммит нормандской четверки, участие в котором приняли лидеры Украины, России, Германии и Франции. В рамках саммита впервые встретились президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин.

Прошедший саммит можно назвать историческим, поскольку больше трех лет Кремль не хотел идти на прямые переговоры с Киевом, продолжая вести гибридную войну против Украины. После смены президента Зеленскому удалось договориться с Путиным об освобождении десятков политзаключенных и военнопленных. Впрочем, именно это желание Кремля идти навстречу Киеву вызывает подозрение у патриотически настроенных граждан Украины. В центре Киева второй день подряд проходят протесты.

Возвращаясь к саммиту в Париже, подведем основные итоги:

  • О контроле Украиной границы с Россией на Донбассе не договорились
  • О транзите газа не договорились, однако Киев принципиально не будет отказываться от исковых требований к «Газпрому»
  • О выборах на Донбассе не договорились.
  • Особый статус Донбасса будет закреплен в Конституции Украины, как это прописано в формуле Штайнмайера
  • Разведение войск на трех участках. СММ ОБСЕ переходит на дежурство 24/7
  • Следующий большой обмен решили провести до Нового года. Формула «всех на всех».
  • Крым даже не обсуждали. О нем лишь упомянул Зеленский на итоговой пресс-конференции. Крым — это Украина.
  • Констатируем наличие канала коммуникации между президентами по линии Ермак-Сурков


Все самое интересное о саммите нормандской четверки читайте на «ФАКТАХ».

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