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Взялась за старое: Анджелина Джоли закрутила роман с актрисой на 12 лет младше нее (фото красотки)

Испытывающая потрясения от развода с Брэдом Питтом, а также, возможно, от решения дочери Шайло сменить пол, голливудская звезда Анджелина Джоли, вероятно, решила прибегнуть к некогда испытанному ею средству успокоения — завести отношения с женщинами.

Об этом пишет «КП в Украине» со ссылкой на Woman’s Day.

В частности, друзья Анджелины Джоли заявили, что актриса решила не начинать роман с мужчиной и переключиться на женщин. По их словам, у звезды Голливуда роман с 32-летней актрисой Эван Рейчел Вуд. Бывшая возлюбленная Мэрилина Мэнсона давно знакома с Энджи, но сейчас их отношения перешли на новый уровень.

«Эван всегда ее привлекала. Они пересекались на разных мероприятиях. Эван экспериментировала и с мужчинами, и с женщинами. У нее большой личный опыт. Речь не только в сексуальном влечении», — сообщил источник. Он также добавил, что якобы 10 лет назад между Джоли и Вуд появилась искра, но тогда у обеих были постоянные партнеры.

Издание напоминает, что Эван Рейчел Вуд в 2011 году сделала каминг-аут как бисексуалка.

«Я открыта для всего. Иногда ты встречаешь симпатичного парня, иногда симпатичную девушку», — говорила она.

Джоли в прошлом тоже открыто заявляла о своей бисексуальности. В свое время на съемочной площадке картины «Ложный огонь» у нее разгорелся страстный роман с Дженни Шимицу. Анджелине на тот момент был всего 21 год. После этого опыта актриса официально была в отношениях только с мужчинами. Но, похоже, сейчас вновь взялась за старое.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что бывший муж Джоли, голливудский актер Брэд Питт сожалеет о решении их дочери Шайло стать мальчиком. Актер посетовал, что когда его бывшая супруга Анджелина Джоли подала официальный запрос от имени Шайло на смену имени, ему лично эта затея пришлась не по душе. Но так как он решил не портить отношения с дочерью, то согласился удовлетворить ее просьбу. При этом Питт добавил, что лично ему это не нравятся и многие другие вещи, которые Анджелина позволяет детям.

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