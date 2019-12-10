На Донбассе погибли трое бойцов ВСУ

Украина

В понедельник, 9 декабря, на Донбассе погибли трое военнослужащих ВСУ — они подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Ранее в результате обстрела погиб военнослужащий 72 ОМБр имени Черных Запорожцев Дмитрий Темный.

Как сообщают в штабе операции Объединенных сил, в течение минувших суток противник семь раз открывал огонь по позициям украинских военных. Обстрелы велись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также был зафиксировано применение вооружения БМП.

С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 1 декабря на Донбассе в «серой» зоне погибли офицеры ЦСО «Альфа» СБУ Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter