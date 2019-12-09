Украина

От вражеского обстрела на Донбассе погиб боец ВСУ: названо имя героя

Бойцом, погибшим на Донбассе во время обстрела боевиков 7 декабря, оказался военнослужащий 72 ОМБр имени Черных Запорожцев.

«Оборвалась жизнь нашего боевого побратима, надежного друга, воина бригады Черных Запорожцев младшего сержанта Темного Дмитрия Викторовича. Невосполнимая потеря для каждого из нас. Командование и личный состав выражает искренние соболезнования родным и близким Димы. Низко склоняем головы в скорби! Вечная память Герою!» — сообщили в бригаде и опубликовали фото павшего воина.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», боевики «ДНР» передали украинской стороне тело погибшего в серой зоне на Донбассе снайпера СБУ Дмитрия Каплунова. Он и его побратим Денис Волочаев выполняли контрснайперские задачи в «серой» зоне и погибли 1 декабря 2019 года. Каплунову и Волочаеву посметрно было присвоено звание Герой Украины.



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