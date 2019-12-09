23.55 / 23.82 26.01 / 26.41
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

От вражеского обстрела на Донбассе погиб боец ВСУ: названо имя героя

9:35 9 декабря 2019 245
Дмитрий Темный
Инф. «ФАКТОВ»

Бойцом, погибшим на Донбассе во время обстрела боевиков 7 декабря, оказался военнослужащий 72 ОМБр имени Черных Запорожцев.

«Оборвалась жизнь нашего боевого побратима, надежного друга, воина бригады Черных Запорожцев младшего сержанта Темного Дмитрия Викторовича. Невосполнимая потеря для каждого из нас. Командование и личный состав выражает искренние соболезнования родным и близким Димы. Низко склоняем головы в скорби! Вечная память Герою!» — сообщили в бригаде и опубликовали фото павшего воина.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», боевики «ДНР» передали украинской стороне тело погибшего в серой зоне на Донбассе снайпера СБУ Дмитрия Каплунова. Он и его побратим Денис Волочаев выполняли контрснайперские задачи в «серой» зоне и погибли 1 декабря 2019 года. Каплунову и Волочаеву посметрно было присвоено звание Герой Украины.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Анджелина Джоли

Взялась за старое: Анджелина Джоли закрутила роман с актрисой на 12 лет младше нее (фото красотки)

Пенсия в Украине

Пенсия в Украине: возраст выхода на заслуженный отдых будет пересмотрен

Свобода слова Савика Шустера

Шоу Савика Шустера поймали на очевидной манипуляции: сеть обсуждает видео

Х-фактор судьи

"Больше такой фигни не будет": судья "Х-фактора" пришла в ярость из-за решения продюсеров шоу

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер