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От вражеского обстрела на Донбассе погиб боец ВСУ: названо имя героя
Бойцом, погибшим на Донбассе во время обстрела боевиков 7 декабря, оказался военнослужащий 72 ОМБр имени Черных Запорожцев.
«Оборвалась жизнь нашего боевого побратима, надежного друга, воина бригады Черных Запорожцев младшего сержанта Темного Дмитрия Викторовича. Невосполнимая потеря для каждого из нас. Командование и личный состав выражает искренние соболезнования родным и близким Димы. Низко склоняем головы в скорби! Вечная память Герою!» — сообщили в бригаде и опубликовали фото павшего воина.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», боевики «ДНР» передали украинской стороне тело погибшего в серой зоне на Донбассе снайпера СБУ Дмитрия Каплунова. Он и его побратим Денис Волочаев выполняли контрснайперские задачи в «серой» зоне и погибли 1 декабря 2019 года. Каплунову и Волочаеву посметрно было присвоено звание Герой Украины.
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