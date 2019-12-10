Происшествия

Врезались в столб и сбежали: в сеть попали видео жуткого ДТП в Киеве

В Киеве водитель Mercedes на большой скорости, не справившись с управлением, вылетел в пешеходную зону и застрял между забором и столбом. Ранее в Броварах под Киевом произошло ДТП с участием пяти автомобилей, которое спровоцировал пьяный водитель.

Видео с места чрезвычайного происшествия в столице в сеть выложил «Киев Оперативный». ДТП произошло на улице Алмаатинской. «Сразу после аварии водитель вытащил пассажира, и они вдвоем они скрылись. Свидетелям аварии сказали, что убегают в парк. В середине авто „красуется“ недопитая бутылка бухлишка, может именно она и заставила мужчин лететь на такой бешеной скорости», — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Бориспольском районе, возле села Старое, водитель автомобиля «ДЭУ» наехал на детей — мальчика 9 лет и девочку 14 лет, которые переходили дорогу в установленном месте. Затем машину занесло на обочину, где она врезалась в бетонную опору и перевернулась. От удара рухнула и бетонная конструкция.

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