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Мир

На пути в Антарктиду потерпел крушение самолет

8:44 10 декабря 2019 257
Самолет
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Самолет военно-воздушных сил Чили C130 Hercules разбился на пути в Антарктиду — из Панта-Аренаса на базу имени президента Эдуардо Фрея Монтлавы. На его борту находилось 38 человек — 17 членов экипажа и 21 пассажир. Ведутся поиски самолета и возможных выживших.

Как сообщает издание New York Times, направлявшийся в Антарктиду персонал должен был провести осмотр трубопровода, поставляющего топливо на базу.

Ранее в Словакии, как писали «ФАКТЫ», разбился истребитель МиГ-29.

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