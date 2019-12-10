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На пути в Антарктиду потерпел крушение самолет
Самолет военно-воздушных сил Чили C130 Hercules разбился на пути в Антарктиду — из Панта-Аренаса на базу имени президента Эдуардо Фрея Монтлавы. На его борту находилось 38 человек — 17 членов экипажа и 21 пассажир. Ведутся поиски самолета и возможных выживших.
Как сообщает издание New York Times, направлявшийся в Антарктиду персонал должен был провести осмотр трубопровода, поставляющего топливо на базу.
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