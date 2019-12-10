Украина

У Путина рассказали, где пройдет следующая встреча "нормандской четверки"

Следующая встреча лидеров стран «нормандского формата» (Украины, Франции, ФРГ и России), которую запланировали провести через четыре месяца, может состояться в Германии.

Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в качестве предполагаемого места встречи глав четырех государств назвал Берлин. Впрочем, общаясь с российскими массмедиа, он отметил, что место проведения очередного саммита Нормандского формата пока что официально никто не утверждал.

Все новости о встрече «нормандской четверки» в Париже 9 декабря 2019 года читайте на сайте «ФАКТОВ» в материале «Зеленский встретился с Путиным: все подробности саммита нормандской четверки в Париже (фото, видео)».



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