23.55 / 23.81 26.01 / 26.42
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

У Путина рассказали, где пройдет следующая встреча "нормандской четверки"

9:06 10 декабря 2019 78
Нормандская четверка
Инф. «ФАКТОВ»

Следующая встреча лидеров стран «нормандского формата» (Украины, Франции, ФРГ и России), которую запланировали провести через четыре месяца, может состояться в Германии.

Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в качестве предполагаемого места встречи глав четырех государств назвал Берлин. Впрочем, общаясь с российскими массмедиа, он отметил, что место проведения очередного саммита Нормандского формата пока что официально никто не утверждал.

Все новости о встрече «нормандской четверки» в Париже 9 декабря 2019 года читайте на сайте «ФАКТОВ» в материале «Зеленский встретился с Путиным: все подробности саммита нормандской четверки в Париже (фото, видео)».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

школьный стул

Школьник попал в реанимацию из-за шутки с перевернутым стулом: детали жуткого ЧП в Николаеве

Артем Забелин

Это было моральное потрясение: экс-участник «Х-фактора» о закулисье проекта (фото)

Жанна Фриске с сестрой Натальей

Тщательно готовился к смерти Жанны: сестра Фриске шокировала обвинением в адрес Шепелева (видео)

Анджелина Джоли

Взялась за старое: Анджелина Джоли закрутила роман с актрисой на 12 лет младше нее (фото красотки)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер