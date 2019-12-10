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У Путина рассказали, где пройдет следующая встреча "нормандской четверки"
Следующая встреча лидеров стран «нормандского формата» (Украины, Франции, ФРГ и России), которую запланировали провести через четыре месяца, может состояться в Германии.
Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в качестве предполагаемого места встречи глав четырех государств назвал Берлин. Впрочем, общаясь с российскими массмедиа, он отметил, что место проведения очередного саммита Нормандского формата пока что официально никто не утверждал.
Все новости о встрече «нормандской четверки» в Париже 9 декабря 2019 года читайте на сайте «ФАКТОВ» в материале «Зеленский встретился с Путиным: все подробности саммита нормандской четверки в Париже (фото, видео)».
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!