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Украина

Следующая встреча нормандской четверки состоится через четыре месяца, — Макрон

0:40 10 декабря 2019 63
Пресс-конференция
Инф. «ФАКТОВ»

Следующая встреча лидеров стран «нормандского формата» состоится через четыре месяца.

Об этом заявил на итоговой пресс-конференцию по результатам встречи президент Франции Эмманюэль Макрон.

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