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Следующая встреча нормандской четверки состоится через четыре месяца, — Макрон
Следующая встреча лидеров стран «нормандского формата» состоится через четыре месяца.
Об этом заявил на итоговой пресс-конференцию по результатам встречи президент Франции Эмманюэль Макрон.
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