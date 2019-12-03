Храбрый детеныш антилопы атаковал леопарда, неоднократно бодая его (видео)

Мир

В сеть попало видео противостояния детеныша африканской антилопы ньялы и леопарда. Оно было снято Андре Фурье — гидом, работающим в Национальном парке Крюгера в ЮАР. Оставшийся без матери малыш сначала пытался убежать, но затем понял, что ему не удастся это сделать, и сам пошел в атаку. Он неоднократно нападает на противника, бодая его.

Как сообщает издание Latestsightings, сбитый с толку поведением жертвы леопард временно утратил инстинкт хищника и отказался от попыток пообедать маленькой антилопой. Животные провели вместе около двух часов. Ньяла ходил за леопардом, видимо, решив, что тот его усыновил.

Однако затем голод взял свое. И храбрый детеныш все же стал добычей большой кошки.

По словам Андре, это печально, но таковы законы выживания в природе. Кроме того, даже если бы малыш сумел убежать и вернуться к матери — та не приняла бы его, поскольку на нем остался запах хищника. Он стал бы изгоем и не смог бы выжить в любом случае.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как питон попытался закусить леопардом, но сам стал жертвой предполагаемого обеда.

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