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Храбрый детеныш антилопы атаковал леопарда, неоднократно бодая его (видео)
В сеть попало видео противостояния детеныша африканской антилопы ньялы и леопарда. Оно было снято Андре Фурье — гидом, работающим в Национальном парке Крюгера в ЮАР. Оставшийся без матери малыш сначала пытался убежать, но затем понял, что ему не удастся это сделать, и сам пошел в атаку. Он неоднократно нападает на противника, бодая его.
Как сообщает издание Latestsightings, сбитый с толку поведением жертвы леопард временно утратил инстинкт хищника и отказался от попыток пообедать маленькой антилопой. Животные провели вместе около двух часов. Ньяла ходил за леопардом, видимо, решив, что тот его усыновил.
Однако затем голод взял свое. И храбрый детеныш все же стал добычей большой кошки.
По словам Андре, это печально, но таковы законы выживания в природе. Кроме того, даже если бы малыш сумел убежать и вернуться к матери — та не приняла бы его, поскольку на нем остался запах хищника. Он стал бы изгоем и не смог бы выжить в любом случае.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как питон попытался закусить леопардом, но сам стал жертвой предполагаемого обеда.
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