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Путин не добился триумфа: что пишет западная пресса о нормандской встрече в Париже
В понедельник, 9 декабря, в Париже состоялась встреча лидеров стран «нормандской четверки», первая с октября 2016 года. В Елисейском дворце за стол переговоров сели президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин. О том, как проходила эта встреча, «ФАКТЫ» детально рассказывали в режиме реального времени. Сообщили «ФАКТЫ» и об итогах переговоров.
А вот, как оценивают парижскую встречу ведущие западные СМИ.
The New York Times
Анализ парижского саммита в нормандском формате для американской газеты The New York Times подготовил политический обозреватель Эндрю Хиггинс.
— У этой встречи были изначально все признаки неравного состязания: бывший офицер КГБ и признанный мастер глобальных интриг против бывшего комика, не имеющего никакого политического опыта, оказавшегося к тому же под ударом сомнительных переговоров с президентом Трампом.
Но первая личная встреча между президентом Владимиром Путиным, который правит Россией уже почти 20 лет, и президентом Украины Владимиром Зеленским обернулась не триумфом мистера Путина, а скорее ничьей со скромным прогрессом в деле урегулирования войны, которая продолжается уже пять с половиной лет на востоке Украины.
Мистер Зеленский, который находится у власти всего шесть месяцев, заявил, что Россия и Украина договорились об обмене всех пленных до конца нынешнего года и полном прекращении огня. Огонь договаривались прекратить еще в 2015 году, но это постоянно нарушалось.
«Я бы хотел большего», — сказал мистер Зеленский на совместной пресс-конференции в Париже, в которой участвовали также мистер Путин и лидеры Франции и Германии, которые выполняли роль арбитров.
Мистер Зеленский добавил, что «для Украины жизненно важно восстановить контроль над всей границей» с Россией на востоке Украины, которая в настоящее время контролируется сепаратистами при поддержке Москвы.
На той же пресс-конференции мистер Путин сказал, что отношения с Украиной, которые были в глубокой заморозке с момента народного восстания, скинувшего пророссийского президента Украины Виктора Януковича в феврале 2014 года, теперь «оттаивают». Но он добавил, что еще очень много нужно сделать, чтобы достичь стабильного урегулирования.
Путин подчеркнул, что Россия по прежнему настаивает на своей твердой позиции — русскоговорящие регионы на востоке Украины, контролируемые вооруженными повстанцами и поддерживаемые Москвой с 2014 года, должны получить особый статус.
Мирное соглашение, достигнутое в столице Беларуси Минске в феврале 2015 года, требует от Украины изменения законов и Конституции для того, чтобы предоставить такой статус, но, как и многие другие элементы Минского соглашения, этот пункт не реализован.
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что саммит, первый за три года на высшем уровне, сломал застой в переговорах, но признал, что до достижения мира в войне, убившей более 13 тысяч военных и мирных жителей, еще далеко.
«Мы не нашли ни волшебную палочку, ни серебряную пулю, но мы перезапустили мирный процесс», — сказал Макрон. Он назвал парижскую встречу «очень позитивным шагом вперед»…
Словно иллюстрируя дисбаланс между Россией и Украиной, в Елисейский дворец мистер Зеленский приехал первым на скромном сером минивэне Renault. Мистер Путин прибыл после него в дорогом массивном бронированном лимузине Aurus, изготовленном в России. Мистер Путин, как он часто делает, опоздал, но в этот раз всего на несколько минут.
Оба лидера хотели получить многое от встречи.
Мистер Путин жаждет отмены санкций Запада, введенных в отношении России в 2014 году после аннексии Крыма и начала поддержки ею сепаратистов. Мистер Зеленский, неофит в политике, одержал убедительную победу на президентских выборах в Украине в апреле, пообещав положить конец войне. Мистеру Зеленскому есть что терять. Но, в отличие от своего предшественника Петра Порошенко, он сумел не раздражать мистера Путина, чьи отношения с предыдущим украинским президентом были настолько отравлены, что два лидера перестали разговаривать друг с другом…
Time
Американский журнал Time дал сжатый отчет о парижской встрече. Подчеркивается ее важность. «То, что Путин и Зеленский вообще встретились после нескольких лет войны, уже существенный шаг вперед. Они сидели за столом переговоров лицом к лицу. С одной стороны находился президент Франции Эммануэль Макрон. С другой стороны — канцлер Германии Ангела Меркель… Чтобы ни случилось, саммит является важнейшим тестом для Зеленского, бывшего комика и новичка в политике, который убедительно выиграл президентские выборы в нынешнем году, пообещав в том числе остановить войну».
Bild
Немецкие СМИ, оценивая итоги парижской встречи, делают акцент на первое публичное заявление Владимира Путина относительно убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в центре Берлина. Это преступление выглядит как немецкий вариант покушения на Скрипалей в Великобритании. СМИ уверены, что убийство бывшего чеченского полевого командира являлось секретной операцией российских спецслужб. Путин, конечно, в Париже это категорически отрицал. «Это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно», — заявил он.
Газета Bild пишет: «Когда в понедельник оба президента впервые сели за один стол, атмосфера была холодной. При этом у них есть много общего. Их имена, скромный рост (без малого 1,7 м), юридическое образование, политическая карьера из ничего. Двух президентов объединяет еще кое-что: оба являются талантливыми актерами. Разница в том, что Зеленский показывает свое мастерство в театрах и на киноэкранах, а Путин предпочитает другую сцену: мировую политику. Шеф Кремля годами водит мир за нос. Наш канцлер Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон становятся, как в понедельник в Париже, статистами…
Реальность: на протяжении пяти лет Россия разжигает войну в Украине. Сначала в рамках секретной операции она захватила полуостров Крым, потом с танками и войсками вторглась на восток Украины. Шеф Кремля по сей день отрицает, что Россия вообще участвует в войне в Украине…
Реальность: в деле об убийстве в Берлине гражданина Грузии генеральный прокурор ведет следствие против россиянина. Согласно подозрению, арестованный 54-летний Вадим Красиков действовал по заказу Кремля. Путин лжет, как в случае с покушением на отравление экс-агента Сергея Скрипаля недалеко от Лондона или в случае со сбитым самолетом MH17 (298 погибших). Шеф Кремля представляет все улики и доказательства как антироссийскую теорию заговора".
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в сети бурно обсуждают итоги переговоров Зеленского с Путиным, решая «зрада» это или «перемога».
«ФАКТЫ» также писали, что по итогам встречи в Париже лидеры Украины, Франции, Германии и России приняли итоговый документ под названием «Общие согласованные выводы Парижского саммита в нормандской формате 9 декабря 2019».
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— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!