Происшествия

Нацгвареец сбил двух детей под Киевом: появились новые детали и фото с места аварии

Государственное бюро расследований приступило к изучению обстоятельств резонансного ДТП, которое произошло 9 декабря в районе поселка Старое Бориспольского района Киевской области. Уже установлено, что участником ДТП был начальник одного из отделов Национальной гвардии Украины в Бориспольском районе.

Как сообщили в пресс-службе Бюро, именно он, управляя собственным автомобилем марки Daewoo, не справился с управлением и осуществил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов — девочку 14 лет и 9-летнего мальчика.

Дети получили тяжкие и средней тяжести телесные повреждения.

После столкновения авто столкнулось с бетонной электроопорой, чем спровоцировало ее обрушение. Так пострадали и две пассажирки Daewoo.

В настоящее время проводится проверка, предметом которой является подтверждение версии о нетрезвом состоянии виновника ДТП.

В случае доказанности вины ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет, с лишением права управлять транспортными средствами на аналогичный срок.

Напомним, «ФАКТЫ» публиковали видео с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали аварию.

А утром 9 декабря ДТП с пострадавшими детьми произошло и под Одессой. Там в Белгород-Днестровском районе столкнулись фургон и легковушка. По предварительным данным, 34-летняя водитель легкового фургона Renault Kangoo допустила столкновение с Mitsubishi, выехав на встречную полосу. В результате ДТП женщина погибла мгновенно, а трое ее пассажиров — мальчик и девочка 7 и 8 лет, также 18-летняя девушка получили тяжелые телесные повреждения.

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