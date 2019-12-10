Венецианская комиссия раскритиковала судебную реформу «Слуги народа», — СМИ

Общество и люди

Во время 121-го пленарного заседания Венецианская комиссия Совета Европы утвердила заключение о судебной реформе Владимира Зеленского (Закон 193-IX от 16.10.2019). Об этом пишет УНН.

Законом, среди прочего, предусмотрено сокращение Верховного суда с 200 до 100 человек путем проведения повторного отбора судей, ликвидации Высшей квалификационной комиссии судей Украины, расширения полномочий Высшего совета правосудия, возможность подачи «анонимок» на судей и сокращения сроков дисциплинарных процедур относительно них.

В своем заключении Венецианская комиссия отметила, что Украина в течение последних лет осуществила глубокую судебную реформу и внедрение некоторых изменений еще не завершено. Реформа процесса отбора судей и новый состав Верховного суда, по мнению комиссии, «заметно улучшились по сравнению с системой, которая существовала раньше».

Что касается предложенных президентом Зеленским изменений, то, по мнению Венецианской комиссии, «результатом… является полное приостановление процедур назначения судей местных и апелляционных судов, что вызывает глубокое беспокойство». Напомним, что в Украине сейчас существует более 2000 вакантных должностей судей, а часть судов не работает.

Также в Венецианской комиссии возникли возражения по сокращению количества судей Верховного суда. «Сокращение количества судей приведет к еще большей задержке рассмотрения дел и поставит под угрозу функционирование Верховного суда. Несмотря на большую нагрузку (около 70 000 нерассмотренных дел), Верховный суд не сможет принимать должным образом обоснованные судебные решения в течение разумного срока, что противоречит статье 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свободах», — говорится в заключении Венецианской комиссии.

В сокращении количества судей в Верховном суде европейские эксперты увидели возвращение к политическому влиянию на судебную власть.

«Следует избегать какой-либо связи между судебной должностью и сроком пребывания в должности президента и парламента. Ничто не является более опасным для независимости судей, чем создавать впечатление у судей и общественности, что после выборов дальнейшее пребывание судей в должностях или их освобождение от должностей относится к дискреции вновь избранных политических органов», — отмечается в заключении.

Украинскую сторону в Венеции представлял заместитель министра юстиции Украины — уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека Иван Лещина, который на своей странице в Facebook написал, что решение Венецианской комиссии «не слишком положительное, особенно в отношении уменьшения численности ВС». Вместе с тем он признал, что «со многими идеями и предложениями, высказанными rомиссией, можно согласиться или хотя бы принять во внимание», отметив, однако, что «некоторые из них довольно поверхностные».

Венецианская комиссия рекомендует Украине исключить положения по сокращению количества судей Верховного суда, а реформу сосредоточить на судах первой и апелляционной инстанций.

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