Moneyveo подарила 100 000 грн финалистам украинской сборной по киберфутболу (фото, видео)

Пресс-релиз

Финтех-компания Moneyveo вручила финалистам национального отбора по киберфутболу 100 000 грн. Двое победителей получили по 30 000 грн, запасные игроки — по 16 000 грн, и по 2000 грн досталось каждому из четырех финалистов, которые не вошли в состав сборной.

Собственно, по результатам финала была сформирована первая в истории украинского киберфутбола национальная сборная. Победители будут представлять страну в квалификации турнира KONAMI's eFootball PES2020 и будут бороться за участие в финале европейского чемпионата в Лондоне в июле 2020 года.

«Киберфутбол — это относительно новый вид спорта, который мы планируем всегда поддерживать. Вообще футбол — очень разнообразная игра. Она дарит яркие эмоции игрокам и болельщикам. Это новый этап в развитии общества, игра объединяет активную молодежь Украины и развивает командный дух», — прокомментировал первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Олег Протасов.

По словам заместителя коммерческого директора Moneyveo Тараса Кучерявого, компания Moneyveo развивает цифровые финансовые услуги.

«Тема digital-сервисов нам близка по духу и идеологии. Рады быть причастными к успеху нашей первой национальной сборной по киберфутболу и поддерживать спортсменов, которые создают историю здесь и сейчас. Надеемся, наша финансовая награда мотивирует ребят на дальнейшие свершения», — отметил заместитель коммерческого директора Moneyveo Тарас Кучерявый.

Победителями финального отбора стали Сергей Sergobibika Марченко и Виталий budb_Prosche Литвинов. В резерв вошли Игорь ighor 8 Любчак и Максим Makson Андрасюк.

Финальный отбор транслировали на официальном YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.

Напомним, финтех-компания Moneyveo выступила финансовым партнером национальной сборной Украины по киберфутболу.

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