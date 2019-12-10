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В Киеве авто слетело с моста: страшный момент попал на видео
В сеть попал момент страшного ДТП в Киеве — 7 декабря на автомобильной развязке у станции метро «Левобережная» автомобиль слетел с моста, упал и перевернулся.
Видео опубликовала Патрульная полиция Киева. «Водитель Subaru, двигаясь по Броварскому проспекту, в направлении моста Метро, не справилась с управлением и совершила наезд на дорожное ограждение», — напомнили в полиции и добавили, что в ДТП никто кроме 47-летней водителя авто не пострадал. Женщину для тщательного осмотра увезли в больницу.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ, в сеть выложили видео серьезного ДТП под Киевом — в Бориспольском районе, возле села Старое, машина сбила двух детей и врезалась в бетонный столб.
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