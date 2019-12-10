23.56 / 23.80 26.01 / 26.37
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве авто слетело с моста: страшный момент попал на видео

12:14 10 декабря 2019 22
Машина перевернулась на крышу
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть попал момент страшного ДТП в Киеве — 7 декабря на автомобильной развязке у станции метро «Левобережная» автомобиль слетел с моста, упал и перевернулся.

Видео опубликовала Патрульная полиция Киева. «Водитель Subaru, двигаясь по Броварскому проспекту, в направлении моста Метро, не справилась с управлением и совершила наезд на дорожное ограждение», — напомнили в полиции и добавили, что в ДТП никто кроме 47-летней водителя авто не пострадал. Женщину для тщательного осмотра увезли в больницу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ, в сеть выложили видео серьезного ДТП под Киевом — в Бориспольском районе, возле села Старое, машина сбила двух детей и врезалась в бетонный столб.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

школьный стул

Школьник попал в реанимацию из-за шутки с перевернутым стулом: детали жуткого ЧП в Николаеве

Артем Забелин

Это было моральное потрясение: экс-участник «Х-фактора» о закулисье проекта (фото)

Жанна Фриске с сестрой Натальей

Тщательно готовился к смерти Жанны: сестра Фриске шокировала обвинением в адрес Шепелева (видео)

Модный маникюр

Новые тренды в маникюре: модные цвета сезона, эффект инея (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер