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Сторонник аннексии Крыма и противник Оранжевой революции: что Лужков говорил об Украине

13:28 10 декабря 2019 159
Сторонник аннексии Крыма и противник Оранжевой революции: что Лужков говорил об Украине
Инф. «ФАКТОВ»

Мэр Москвы Юрий Лужков, который еще в 2001 году в Крыму призывал российские власти к аннексии Крыма и Севастополя, отличился не только этим антиукраинским заявлением.

Что же касается его приверженности «возвращения Крыма», то его заявления стоили политику права на легальный въезд на территорию нашей страны. Соответствующее решение СБУ приняла еще в 2010 году.

В 2014 же политику вручили медаль «За освобождение Крыма и Севастополя».

Не скрывал свои антиукраинские убеждения Лужков и во время Оранжевой революции в нашей стране. Так, в 2004 году он побывал на печально известном съезде Партии регионов в Северодонецке, где назвал Майдан «апельсиновым подкормленным шабашем».

Невзирая на «правильную» политическую позицию, в 2010 году тогда еще президент России Дмитрий Медведев громко отправил Лужкова в отставку с должности мэра Москвы с формулировкой «в связи с потерей доверия». После отставки он сосредоточился на пчеловодстве и представлялся СМИ владельцем фермерского хозяйства. При этом его супруга Елена Батурина была и остается одной из самых богатых женщин России.

Напомним, 83-летний Лужков скончался в мюнхенской клинике во время операции на сердце, не приходя в сознание. По предварительной информации от медиков, причиной смерти стал анафилактический шок.

Родственники Лужкова, которым российские власти предложили помощь в доставке тела на родину и в организации похорон, согласия на это так и не дали.

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