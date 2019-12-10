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Названа предварительная причина смерти Юрия Лужкова
Сотрудникам мэрии Москвы официально сообщили о смерти бывшего мэра российской столицы Юрия Лужкова. Как сообщают Telegram-СМИ, это произошло во время ежедневных совещаний в мэрии.
Префектам и главам Департаментов рассказали, что Лужков скончался в мюнхенской клинике во время операции на сердце, не приходя в сознание.
По предварительной информации от медиков, причиной смерти стал анафилактический шок.
Также стало известно, что родственники Лужкова, которым российские власти предложили помощь в доставке тела на родину и в организации похорон, согласия на это так и не дали.
Напомним, преемник Лужкова на посту руководителя Москвы Сергей Собянин выразил соболезнование его родным.
А в середине ноября в России внезапно скончался политик, призывавший снести памятники Ленину и отречься от «русского мира».
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