Названа предварительная причина смерти Юрия Лужкова

Мир

Сотрудникам мэрии Москвы официально сообщили о смерти бывшего мэра российской столицы Юрия Лужкова. Как сообщают Telegram-СМИ, это произошло во время ежедневных совещаний в мэрии.

Префектам и главам Департаментов рассказали, что Лужков скончался в мюнхенской клинике во время операции на сердце, не приходя в сознание.

По предварительной информации от медиков, причиной смерти стал анафилактический шок.

Также стало известно, что родственники Лужкова, которым российские власти предложили помощь в доставке тела на родину и в организации похорон, согласия на это так и не дали.

Напомним, преемник Лужкова на посту руководителя Москвы Сергей Собянин выразил соболезнование его родным.

А в середине ноября в России внезапно скончался политик, призывавший снести памятники Ленину и отречься от «русского мира».

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