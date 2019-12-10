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Украина

Совсем молодые: названы имена двух бойцов ВСУ, погибших на Донбассе 9 декабря

13:36 10 декабря 2019 90
Свеча
Инф. «ФАКТОВ»

Двоими из погибших на Донбассе 9 декабря бойцов ВСУ оказались жители Волыни — военнослужащие 14-й отдельной мехбригады.

«9 декабря 2019 года, около 22:00, при выполнении боевых задач в районе населенного пункта Золоте Луганской области, при перемещении на позициях в пределах взводного опорного пункта они погибли от подрыва на неизвестном взрывном устройстве», — сообщают в Волынской облгосадминистрации.

Имена погибших Героев: Войтович Андрей Владимирович (1990 г. р.), уроженец с. Квитневе Рожищенского района и Сирота Сергей Николаевич (1997 г. р.), который до призыва был зарегистрирован в с. Щурин Рожищенского района.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под обстрелом боевиков на Донбассе 7 декабря погиб боец 72 ОМБр имени Черных Запорожцев младший сержант Дмитрий Темный.

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