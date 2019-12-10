«Нечего терять»: архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент объявил голодовку

Украина

Во вторник, 10 декабря, у здания Кабмина Украины в Киеве объявил бессрочную голодовку архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент, которого ранее задерживали оккупационные власти. Об этом сообщает издание Крым.Реалии.

Архиепископ Климент вышел к зданию Кабмина с плакатом «Обеспечьте права религиозной свободы украинцев в Крыму».

«Я официально заявляю: отныне я начинаю бессрочную голодовку. До тех пор, пока Кабинет министров Украины не решит вопрос защиты религиозных свобод на территории Крыма, обеспечения безопасности духовенству крымской епархии ПЦУ. Пока Кабинет министров своими решениями не обеспечит сохранение церковного имущества, а это не только помещение, но и иконы», — заявил Климент.

Архиепископ требует встречи с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком и определение срока, по решению поставленных вопросов.

Представители власти к архиепископу Клименту не вышли, комментариев в Кабмине тоже пока не дали.

Ранее сообщалось, что в Крыму оккупанты отобрали кафедральный собор Святых равноапостольных князей Владимира и Ольги Крымской епархии Православной церкви Украины.

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