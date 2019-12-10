Украина

В Украине изменится цена на газ для населения: что нужно знать

С 1 января 2020 года изменятся цены на газ для потребителей. Об этом сообщает пресс-служба компании «Нафтогаз».

Гарантированная оптовая цена зафиксирована на уровне 5 500 грн за тысячу кубических метров (без учета НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов). Это предложение «Нафтогаза» защищает бытовых потребителей от резкого подорожания энергоносителя, которое возможно в 1 квартале 2020 года.

Гарантированная цена на 12% ниже, если сравнивать с регулируемой ценой — оптовая стоимость газа в январе-апреле 2019 года была 6 236 грн за тысячу кубических метров.

Конечная розничная цена для населения в регионах определяется также затратами на транспортировку энергоносителя по магистральным и региональным газопроводам и стоимостью услуг газсбытов. Учитывая нынешние транспортные тарифы, конечная розничная цена с НДС составит от 7,2 до 7,8 грн за кубический метр газа, тогда как в 1 квартале 2019 года она была 8,5 грн.

Ранее сообщалось, что для промышленных потребителей в Украине стоимость газа может снизиться на 25%.

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