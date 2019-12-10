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"А у нас в квартире газ": Путин посулил украинцам голубое топливо на 25% ниже и назвал условие
Стоимость газа для промышленных потребителей на Украине может быть на 25% ниже, если Москва и Киев договорятся о «совместной честной работе». Такими щедрыми посулами разразился президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции по итогам переговоров в «нормандском формате».
«Известный детский стишок: „А у нас в квартире газ. А у вас?“. И у вас есть, и будет, но может быть гораздо дешевле, если мы договорим о совместной честной работе. Может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный потребитель», — сказал он.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече с Путиным удалось разблокировать вопрос, связанный с транзитом российского газа через украинскую территорию.
В то же время глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил о том, что на встрече президентов Украины и России — Владимира Зеленского и Владимира Путина — договоренностей по транзиту газа достигнуто не было. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании в Facebook.
По словам Коболева, российская сторона всегда на самых разных уровнях поднимала вопросы транзита газа.
«Что важно, поскольку мы готовили украинскую позицию в Киеве, а это заняло определенное время, таким образом, как велись переговоры, украинская сторона и в этот раз занимала нашу стандартную позицию, которая нацелена на максимальное сохранение интересов Украины как государства, как транзитного государства и как владельца крупного актива. То есть нашей ГТС и как „Нафтогаза“, который является владельцем уже выигранного кейса в Стокгольме и новых кейсов Стокгольма», — отметил Коболев.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон об анбандлинге — отделении от НАК «Нафтогаз Украины» деятельности по транспортировке газа. Это было необходимым условием для заключения Украиной договора о транзите газа с Россией по европейским правилам. Согласно европейскому законодательству, активы по транспортировке, добыче и поставке газа не могут быть сосредоточены в руках одного собственника. Анбандлинг будет считаться успешно завершенным, когда новый оператор получит подтверждение своего независимого статуса от украинского отраслевого регулятора и секретариата Энергетического сообщества ЕС.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с Нового года газ будет стоить одинаково как для предприятий, так и для населения, поэтому намеки Путина пока остаются не совсем понятными.
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