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С Нового года газ будет стоить одинаково как для предприятий, так и для населения

С началом отопительного сезона миллионы украинцев ежемесячно с опаской ждут новых платежек за коммунальные услуги. Тревога людей связана с целым рядом правительственных решений, последствия которых пока не совсем понятны. Это касается и новых механизмов формирования цены на газ для населения, и отмены предельного уровня тарифов на отопление и горячее водоснабжение. Попробуем разобраться, что же вскоре ждет украинцев в сфере стоимости жилищно-коммунальных услуг. Читайте также: В Украине введут новую систему оплаты газа: названы главные угрозы

«Если цена газа ниже, то необходимо, чтобы и тариф был ниже»

Начнем с того, что президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, в котором принимали участие премьер-министр Алексей Гончарук, министр энергетики Алексей Оржель, руководитель Офиса президента Андрей Богдан и его заместитель Юлия Ковалив. В ходе совещания президент поставил задачу, чтобы в платежках украинцев за коммунальные услуги в декабре уже были снижены тарифы на отопление, поскольку ранее уменьшилась цена на газ для населения.

«Цены на газ уменьшились, а тарифы — нет, — заявил президент Украины Владимир Зеленский. — Почему так? Ищем пути, как снизить цену и сделать так, чтобы за декабрь украинцы получили меньшие квитанции за отопление».

При этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что после снижения цены на газ украинцы должны получить более низкие тарифы, но законодательно нельзя сегодня менять тарифы на отопление до мая 2020 года.

«Мы с ценой на газ справились, — заверил Алексей Гончарук. — Для того чтобы тариф на тепло тоже пошел вниз этой зимой, у нас есть очень короткий законопроект, который можно внести от президента как неотложный, и принятие этого закона приведет к тому, что у нас тариф для населения снизится. На эту зиму мы уже защитили потребителя от роста тарифов, потому что традиционно он рос. Уже не будет расти», — пообещал премьер-министр.

Правда, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив напомнила, что на самом деле большинство полномочий по перерасчету коммунальных тарифов находится в сфере Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и обсудить данный вопрос нужно с регулятором.

«Мы, не поговорив с регулятором, сейчас хотим предлагать президенту внести закон, и еще непонятно, приведет ли он к уменьшению реального тарифа. Если регулятор нам тоже скажет, что ему это важно, то этот закон можно внести в рабочем режиме через депутатов. У нас идет сейчас, например, законопроект о НКРЭКУ, который нужно принять до 1 января», — пояснила свою позицию по данному вопросу Юлия Ковалив.

В свою очередь Алексей Гончарук отметил, что вносил бы такой законопроект, который позволит снизить тарифы уже в платежках за декабрь, от президента, потому что Владимир Зеленский обещал: тарифы будут уменьшаться. Премьер-министр убежден, что это можно осуществить «простым законопроектом».

«Мы говорим сейчас о сути идеи. У нас меньше цена на газ. А тарифы на отопление и горячую воду на 80 процентов зависят от цены на газ, все просто. Нужно сказать, что если цена газа ниже, то необходимо, чтобы и тариф был ниже. Это можно сделать простым законопроектом. Можно переписать, согласовать с регулятором, все ясно, «отхороводим», — заверил Алексей Гончарук.

При этом премьер-министр уверен, что тариф на тепло, по прогнозу Кабмина, снизится на 80—130 гривен, что составит 10—15 процентов от нынешнего показателя.

«Самое главное — люди должны получить платежку за декабрь, и там уже должно быть снижение тарифа на отопление», — потребовал Владимир Зеленский, подводя итог совещания.

Страховая цена голубого топлива составит восемь тысяч гривен за тысячу кубометров

Справедливости ради стоит отметить, что заявления о низких ценах на газ, особенно в ближайшей перспективе, не совсем актуальны. Если летом стоимость газа для населения действительно несколько снизилась, то с началом отопительного сезона она вновь пошла вверх. В частности, в прошлом месяце НАК «Нафтогаз України» на 14,65 процента увеличила цену на газ для населения. В ноябре стоимость голубого топлива составила 4899 гривен за тысячу кубометров (это без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).

Кроме того, Кабмин активно готовится к изменению правил формирования тарифов на газ для населения, что, по мнению экспертов, приведет к подорожанию голубого топлива. С Нового года правительство отказывается от нынешней, льготной модели формирования тарифа на газ для населения. Напомним, что сегодня стоимость газа для населения регулируется Кабинетом министров в рамках положения о специальных обязательствах (ПСО). Цена на этих условиях определяется как наименьшее значение одного из четырех показателей, это:

цена «Нафтогаза» для коммерческих потребителей;

данные Минэкономразвития и торговли о средней таможенной стоимости импортного газа за прошлый месяц;

средняя цена реализации газа за предыдущий месяц на Украинской энергетической бирже;

цена по постановлению КМ № 867 от 19 октября 2018 года, рассчитанная по формуле, указанной в постановлении.

То есть, согласно постановлению Кабинета министров № 485 от 5 июня 2019 года, какая цена из этих четырех вариантов ниже, такой тариф и устанавливается для бытовых потребителей и теплокоммунэнерго на ближайший месяц. А в следующем месяце тариф пересматривают с учетом изменившихся условий рынка. Однако теперь Кабмином, помимо одномесячного периода для расчета цены на газ для бытовых потребителей, вводится новый период, в котором стоимость голубого топлива фиксируется — с января по апрель 2020 года.

Причем с Нового года газ будет стоить одинаково как для промышленности, так и для населения. А согласно обнародованным расчетам «Нафтогаза», рыночные цены с 1 января 2020 года могут вырасти почти вдвое, если Украина не заключит договор на транзит российского газа в Европу. В частности, цена на газ для промышленных потребителей составит 10 751 гривню за тысячу кубометров (без НДС, расходов на транспортировку и распределение газа). Это в 1,8 раза больше, чем цена на газ для промышленности в декабре 2019 года. А значит, и стоимость для граждан может оказаться такой же. Хотя в правительстве не исключают, что, в случае заключения договора с Россией на транзит газа, цены на голубое топливо могут быть ниже.

Но при этом правительство решило дать возможность людям поиграть с государством в «газовую рулетку», предлагая ввести так называемую страховую цену на голубое топливо. По словам министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля, правительство приняло постановление, согласно которому с 1 января 2020 года НАК «Нафтогаз України» предложит людям так называемую страховую цену на газ (она будет действовать до конца отопительного сезона) либо платить по рыночным тарифам, которые будут меняться ежемесячно. Как сказал министр, страховая цена составит примерно восемь тысяч гривен за тысячу кубометров с НДС.

«Цена будет изменена на эту „страховую“, форвардную, — уточнил Алексей Оржель. — С учетом того, что у нас есть возможность обеспечить такую фиксированную цену благодаря хранилищам, оно превращается в рыночный механизм форвардного контракта».

«Потребитель при любом варианте и при любых предложениях заранее в проигрышном положении»

Однако большинство экспертов довольно настороженно относятся к желанию правительства ввести страховую цену на газ.

«Сомневаюсь в том, что людям нужно соглашаться на страховую цену газа, — сообщил агентству УНИАН экономический эксперт Олег Пендзин. — А если договор о транзите российского газа таки заключат и цена будет ниже? Потребитель будет переплачивать. Зачем людям играть с государством? В чем интерес государства, я понимаю. А человек в любом случае получит субсидию. Будет цена газа дороже — будет больше субсидия. Поэтому нет смысла суетиться.

Вы заключаете договор о том, что готовы платить по определенной цене три месяца. Цена пошла вверх — вы выиграли, цена осталась низкая — проиграли. Просто какая-то рулетка. Но человеку это зачем? Субсидия его все равно прикроет. Думаю, не следует играть в эту рулетку", — отметил эксперт.

Есть другие причины, почему страховая цена выгодна не столько людям, сколько правительству и поставщикам голубого топлива.

«Населению предлагаемый механизм страховой цены на газ невыгоден, — сообщила «ФАКТАМ» эксперт Центра структурной политологии «Выбор» Лилия Брудницкая. — Поскольку на самом деле он не страхует от переплат. Условно говоря, потребитель берет на себя обязательство платить за товар, не зная ни ситуации на рынке, ни трендов, ни хотя бы краткосрочного своего финансового будущего. Тем более что ничего не сказано о процедуре, о том, могут ли потребители и на каких условиях отказаться от страховой цены и перейти на рыночную. Не будут ли они вынуждены в таком случае погашать задним числом разницу между рыночной и страховой ценой и тому подобное. Кроме того, неоднократно были случаи, когда по ходу дела правила менялись и, подписывая договор с одними условиями, потребитель через какой-то срок получал другие.

Мы должны понимать, что страховая цена — это забота не о населении, а исключительно о дефиците госбюджета и годовом балансе «Нафтогаза». Дело в том, что люди и промышленные потребители начали экономить и потреблять меньше газа, и не исключено, что прибыли «Нафтогаза» покажут снижение по итогам года. Населению Украины выгодна только одна цена на газ — справедливая и закономерная. А это та цена, которую составляет себестоимость газа собственной добычи + доставка потребителю + амортизационные расходы. Все! Остальные идеи и формулы могут быть не более чем новой упаковкой для «Роттердам+».

Кроме того, не стоит забывать, что законодательно потребитель защищен, мягко говоря, слабо, а новое законодательство в сфере жилищно-коммунальных услуг создает массу преимуществ для поставщиков, операторов и генераторов услуг, поэтому потребитель при любом варианте и при любых предложениях заранее в проигрышном положении".

Да и в вопросе установления тарифов на жилищно-коммунальные услуги все совсем не так просто, как считает глава правительства. Дело в том, что в Украине уже несколько лет действует децентрализация в сфере теплоснабжения и ряда других жилищно-коммунальных услуг. В результате национальный регулятор, то есть НКРЭКУ, не утверждает абсолютно все тарифы, по всей стране, а корректирует стоимость только отдельных изменяющихся составляющих этих тарифов, таких как газ или электроэнергия. А конечные тарифы, по которым платят люди, устанавливаются органами местного самоуправления. Нетрудно догадаться, что городские и областные власти не позволят лишить прибылей свои же коммунальные предприятия. Тем более что теперь правительство отменило постановление, устанавливающее предельный уровень для назначения тарифов на отопление и горячее водоснабжение, а значит, за завышенный тариф местные власти уже никто не накажет.

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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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